Житель Карабаша надолго сел в колонию за убийство, совершенное с особой жестокостью

Сегодня, 24 августа, Челябинский областной суд огласил приговор жителю Карабаша, который признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью. 16 лет он проведет в колонии строгого режима.

Суд установил, что пятого ноября 2020 года мужчина в своем доме в Карабаше употреблял спиртное со своей сожительницей и другом. Поссорившись с женщиной, он решил ее убить. Для этого взял с придомовой территории канистру с бензином, облил им помещения дома, мебель, разлил горючую жидкость на пол между комнатой и кухней. В это время его знакомый находился на крыльце, услышав крик женщины, он вошел в дом и увидел, как собутыльник поджег помещение. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Гость вывел из горящего дома его и женщину. В результате пожара пострадавшая получила 73 процента ожогов, сопровождавшихся шоком, от чего умерла в больнице через два дня.

Карабашцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в колонии строгого режима.