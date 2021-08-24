24.08.2021
ВТБ нарастил розничное кредитование на Южном Урале в 1,5 раза
24.08.2021
Крупный пожар в Пластовском районе локализован
24.08.2021
Житель Карабаша надолго сел в колонию за убийство, совершенное с особой жестокостью
24.08.2021
В Челябинске переименуют две остановки
24.08.2021
Челябинцы чаще всех в России конфликтуют с начальством
24.08.2021
Полицейскими усилены меры безопасности на въездах в Челябинск
Житель Карабаша надолго сел в колонию за убийство, совершенное с особой жестокостью
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021