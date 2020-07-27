ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Житель Каслинского района вымогал деньги у свидетеля, из-за которого он сел за решетку

Происшествия
Сегодня, 14:02
Автор: 
Инна Шемаева

Ранее судимый житель Каслинского района (Челябинская область) снова отправился в колонию за то, что вымогал деньги и грозился убить знакомого, из-за показаний которого он отправился за решетку.

Каслинским городским судом вынесен приговор в отношении ранее судимого 28-летнего местного жителя. Он признан виновным в вымогательстве и разбое.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», потерпевший по данным уголовным делам ранее дал показания против обвиняемого, что послужило на решение суда и он был осужден. Отсидев положенный срок в колонии, мужчина вышел и решил разобраться с «обидчиком».

Установлено, что в сентябре 2018 года, он угрожал потерпевшему убийством, грозился, что утопит его, если тот, не передаст ему 150 тысяч рублей.

Через год угрозы повторились. В августе 2019 года осужденный, вооружившись отверткой, напал на потерпевшего, нанес ему один удар в живот и снова требовал денег. Мужчина испугался за свою жизнь и здоровье, забежал в дом за деньгами и попросил свою супругу вынести и отдать их обвиняемому.

Как сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, по результатам рассмотрения уголовного дела суд согласился с позицией государственного обвинителя по квалификации и наказанию, признал подсудимого виновным и назначил наказание по совокупности преступлений в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
23.07.20 12:01
В Миассе за перевозку мефедрона и PVP осуждена наркокурьер из Сочи
22.07.20 23:18
В Челябинской области взрывотехники уничтожили бесхозный авиаснаряд
22.07.20 17:42
В Челябинске на Свердловском тракте загорелась "Газель"
22.07.20 15:55
В Челябинске задержаны подозреваемые в покушении на сбыт "синтетики" в крупном размере
21.07.20 19:50
"Солдатская мать", передававшая взятки от призывников военкому Магнитки, получила срок
21.07.20 17:44
В Челябинской области за сутки еще двое детей выпали из окон
21.07.20 16:43
В Магнитогорске задержали жителей за хранение боеприпасов
21.07.20 16:18
Потушен масштабный лесной пожар на Тургояке
21.07.20 14:00
В Миассе на пожаре погибла 9-летняя девочка
21.07.20 13:02
В Златоусте молнией убило пастуха
Среда обитания
Сегодня, 12:24
Нужна помощь губернатора
Общественники заявили об экологической угрозе со стороны копейского полигона "Южный"
Общество
Сегодня, 14:37
Общественники рассказали о жизни косолапого Малыша и исполнении поручений Алексей Текслера
Новости
Сегодня, 13:35
Федерация
«Шанс» для высотки: чиновники нашли способ спасения жизней в ЧС
Сегодня, 13:22
Происшествия
В Златоусте будут судить мать, ребенок которой умер от обезвоживания и истощения
Сегодня, 13:07
Экономика
«Таможенный брокер» Группы ММК признан одним из лидеров страны по выпуску деклараций
Сегодня, 11:54
Происшествия
В Челябинске насмерть сбили пешехода
Сегодня, 10:55
Федерация
Нелегальный техосмотр может обернуться тюрьмой
Материалы рубрики
Сегодня, 13:22
Происшествия
В Златоусте будут судить мать, ребенок которой умер от обезвоживания и истощения
Сегодня, 11:54
Происшествия
В Челябинске насмерть сбили пешехода
Вчера, 14:21
Происшествия
В центре Челябинска расстреляли мужчину
25.07.20 15:57
Происшествия
На трассе М-5 под Симом столкнулись два грузовика и две легковушки, есть погибший
23.07.20 12:01
Происшествия
В Миассе за перевозку мефедрона и PVP осуждена наркокурьер из Сочи
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика