Житель Каслинского района вымогал деньги у свидетеля, из-за которого он сел за решетку

Ранее судимый житель Каслинского района (Челябинская область) снова отправился в колонию за то, что вымогал деньги и грозился убить знакомого, из-за показаний которого он отправился за решетку.

Каслинским городским судом вынесен приговор в отношении ранее судимого 28-летнего местного жителя. Он признан виновным в вымогательстве и разбое.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», потерпевший по данным уголовным делам ранее дал показания против обвиняемого, что послужило на решение суда и он был осужден. Отсидев положенный срок в колонии, мужчина вышел и решил разобраться с «обидчиком».

Установлено, что в сентябре 2018 года, он угрожал потерпевшему убийством, грозился, что утопит его, если тот, не передаст ему 150 тысяч рублей.

Через год угрозы повторились. В августе 2019 года осужденный, вооружившись отверткой, напал на потерпевшего, нанес ему один удар в живот и снова требовал денег. Мужчина испугался за свою жизнь и здоровье, забежал в дом за деньгами и попросил свою супругу вынести и отдать их обвиняемому.

Как сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, по результатам рассмотрения уголовного дела суд согласился с позицией государственного обвинителя по квалификации и наказанию, признал подсудимого виновным и назначил наказание по совокупности преступлений в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.