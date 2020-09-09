Житель Копейска искалечил молодую жену, узнав о ее беременности
Суд Копейска (Челябинская область) вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, признав его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью супруги.
Мужчина избил жену, узнав, что она ждет ребенка. В результате полученных травм у 26-летней копейчанки случился выкидыш.
Судом установлено, что на тот момент осужденный был пьян. Сначала он пнул девушку один раз - она упала на пол. После продолжил пинать ее в живот (нанес не менее пяти ударов ногой), причинив закрытую тупую травму живота с разрывами печени и селезенки, с кровоизлиянием в брюшную полость.
Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, прерывание беременности у молодой женщины произошло на сроке 21-22 недели.
Вину подсудимый признал в полном объеме, извинился перед потерпевшей. Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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