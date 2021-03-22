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Житель Коркинского района арендовал машину и продал ее автомобилисту из Казахстана

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Житель Коркинского района арендовал машину и продал ее автомобилисту из Казахстана

Полицейские Челябинска задержали жителя Коркинского района (Челябинская область), который взял напрокат автомобиль у автоледи из Сосновского района, а затем оформил фиктивный договор купли-продажи и продал машину автомобилисту из Казахстана. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудниками уголовного розыска полиции Центрального района задержан безработный житель Коркинского района, который мошенническим путем похитил у женщины из Сосновского района автомашину «Лада Гранта» стоимостью 230 000 рублей.

«Полицейскими установлено, что потерпевшая сдала данную автомашину подозреваемому в аренду. Он произвел оплату за несколько дней пользования, после чего перестал выходить на связь. Злоумышленник оформил фиктивный договор купли-продажи и продал транспортное средство в соседнем регионе, вырученные деньги потратил на свои нужды», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Собственный источник сообщил, что машина была продана в Казахстане.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.