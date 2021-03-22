Житель Коркинского района арендовал машину и продал ее автомобилисту из Казахстана
Полицейские Челябинска задержали жителя Коркинского района (Челябинская область), который взял напрокат автомобиль у автоледи из Сосновского района, а затем оформил фиктивный договор купли-продажи и продал машину автомобилисту из Казахстана. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Сотрудниками уголовного розыска полиции Центрального района задержан безработный житель Коркинского района, который мошенническим путем похитил у женщины из Сосновского района автомашину «Лада Гранта» стоимостью 230 000 рублей.
«Полицейскими установлено, что потерпевшая сдала данную автомашину подозреваемому в аренду. Он произвел оплату за несколько дней пользования, после чего перестал выходить на связь. Злоумышленник оформил фиктивный договор купли-продажи и продал транспортное средство в соседнем регионе, вырученные деньги потратил на свои нужды», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.
Собственный источник сообщил, что машина была продана в Казахстане.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.