Житель Магнитогорска нашел в палисаднике почти семь килограммов ртути

Житель одного из частных домов по улице Салтыкова-Щедрина в магнитогорском поселке Железнодорожников (Челябинская область), перекапывая землю в палисаднике, обнаружил блестящий металл. Это оказалась ртуть весом 6,8 килограмма.

Хозяин домовладения, обнаруживший ртуть, немедленно сообщил о подозрительной находке по телефону 112.

«К месту происшествия была вызвана дежурная смена Магнитогорского спасательного отряда. Было установлено, что тщательно закрытые крышками, запакованные в целлофан, спрятанные в пластиковой канистре бутылки с ртутью пролежали в земле более десяти лет. К счастью, в ходе разведки, проведённой спасателями на участке, следов разлива, утечки или загрязнения почвы ртутью не обнаружено», - сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы региона Марина Яковлева.

Ртуть общим объемом около 500 миллилитров (это около семи килограммов) упакована в герметичную транспортировочную емкость, вывезена с участка и будет передана для дальнейшей утилизации в специализированную организацию.

Напомним, что даже в 100-кратной предельно допустимой концентрации пары этого металла не имеют цвета, запаха, вкуса. Не оказывают немедленного раздражающего действия на кожные покровы, органы дыхания и зрения человека. Тем не менее, они опасны для всех живых организмов.