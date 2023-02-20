Житель Миасса ответит за безуспешную попытку подкупить полицейского

Житель Миасса (Челябинская область) стал фигурантом уголовного дела о покушении на дачу 30-тысячной взятки полицейскому, который предлагаемых нарушителем закона денег не взял и проинформировал о случившемся руководство.

Как сообщили в СУ СК России по Челябинской области, подозреваемый имеет богатое криминальное прошлое – мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности за сбыт контрафакта. У сотрудника полиции миасец пытался «купить» покровительство. Кроме того, житель города хотел, чтобы страж порядка предупреждал его о проведении проверок.

«Преступные действия подозреваемого были зафиксированы. В настоящее время следователь СК проводит следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения», - отмечают в региональном следственном управлении СКР.