20.02.2023
На М-5 в Челябинской области при столкновении с грузовиком погибла пассажир легковушки
20.02.2023
Житель Миасса ответит за безуспешную попытку подкупить полицейского
20.02.2023
Безвизовые групповые турпоездки в Китай снова доступны
20.02.2023
Молодые семьи Челябинска получат социальные выплаты на приобретение жилья
20.02.2023
Президент США Джо Байден прибыл в Киев
20.02.2023
Выступление Путина пройдет без иностранных гостей, в присутствии участников СВО
Житель Миасса ответит за безуспешную попытку подкупить полицейского
Страж порядка отказался от взятки и сообщил о произошедшем руководству
01.10.2021
В Челябинске будут судить бывшего полицейского за передачу информации об умерших похоронщикам
03.09.2021
Экс-полицейский из Усть-Катава, бравший взятки от похоронщиков, заплатит государству
11.06.2021
В Челябинске иностранец заплатит 1,6 миллиона за дачу взятки полицейскому
18.03.2021
Житель Екатеринбурга арестован за передачу взятки начальнику ГИБДД по Пластовскому району
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023