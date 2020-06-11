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Житель Сатки вонзил нож в сердце экс-супруги из-за тарелки супа, которую съел внук

Происшествия
Сегодня, 12:07

Житель Сатки (Челябинская область) осужден за причинение тяжкого вреда здоровью бывшей супруге. Он ударил ее ножом сердце, взбесившись, что она разрешила внуку съесть тарелку супа, который он приготовил.

Судом было установлено, что обвиняемый проживал в квартире со своей бывшей супругой. Между ними возникли неприязненные отношения, поскольку она приглашала внука в совместную квартиру.

«В очередной раз внук пришел в квартиру супругов, съел суп, сваренный обвиняемым. В связи с невозможностью приема пищи, из-за длительного нахождения внука с потерпевшей на кухне, обвиняемый вооружился ножом и нанес удар в область сердца потерпевшей», - сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Женщина выжила.

Подсудимому назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

 

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