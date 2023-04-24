Житель Усть-Катава хотел приумножить сбережения, но лишился почти четверти миллиона рублей

Житель Усть-Катава (Челябинская область) поверил предложениям о быстром заработке и лишился почти 200 тысяч рублей. Мужчина увидел рекламу о вложениях, перешел по ссылке и остался без своих кровных.

В полиции мужчина рассказал, что в сети Интернет посмотрел записи на канале удачливого инвестора, который рассказывает о вложениях. При просмотре одного из видеороликов, всплыла реклама об участии в инвестировании с командой. Решив заработать, мужчина в специальной форме указал свой абонентский номер. Через некоторое время ему поступил звонок от якобы специалиста по финансовым операциям, который предложил участвовать в команде по инвестированию.

«Потерпевший согласился на предложение незнакомца. Собеседник пригласил мужчину зарегистрироваться на сайте и внести первый взнос. Не сомневаясь в своих действиях, потерпевший перешел по ссылке, которая пришла ему в мессенджере, и пополнил счет. В этот же день ему на телефон позвонила женщина, представилась специалистом технического отдела, обещала предоставить информацию по установке онлайн-платформы. Она объяснила, какое приложение нужно скачать, что бы у неё была возможность видеть рабочий экран телефона собеседника. Так она сможет подсказывать, как работать на платформе», - рассказали в региональном полицейском главке.

Мужчина плохо разбирался в финансовой сфере, все сделки он закрывал под контролем «аналитика», и ему казалось, что все идет хорошо, в личном кабинете он видел, как его финансы существенно умножаются.

В один из дней «помощница» сообщила, что для дальнейшей работы требуются еще деньги. Мужчина, следуя ее инструкциям, переводили крупные суммы денег, якобы участвуя в инвестиционных проектах. Сложности возникли, когда потерпевший решил получить обещанную прибыль и вернуть вложенные деньги. В Интернете он посмотрел отзывы о данном приложении, и на одном из сайтов увидел информацию, что это мошенники. Мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. В общей сложности почти 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз призывают южноуральцев соблюдать бдительность при общении с незнакомыми собеседниками по телефону, которые предлагают дополнительный заработок, связанный с инвестициями и биржевыми ставками. Зачастую потерпевшие общаются со специалистами через различные мессенджеры, получают статистику о росте доходов, но как только у них возникает желание вывести денежные средства с электронного счета, общение с биржевыми и брокерскими работниками прекращается, а вложенные в проект деньги не возвращаются.