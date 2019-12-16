Жители Кусы рискуют провалиться в канализацию

Жители Кусы (Челябинская область) рискуют провалиться в канализацию «благодаря» ветхости надземных сооружений. Общественники насчитали в муниципалитете около трех десятков опасных колодцев - дырявых, закрытых обычными досками и припорошенных снегом.

Как отмечают в «Гражданском патруле», большая часть сооружений находится в аварийном состоянии и пролегает на популярных пешеходных маршрутах школьников.

Общественная организация обратилась в прокуратуру, где опасную ситуацию подтвердили. Проверка надзорного ведомства показала, что все сооружения водопроводного и канализационного хозяйства муниципалитета переданы в аренду ООО «Горводоканал» в 2010-м году. С этого момента организация была обязана ежедневно следить за техническим состоянием объектов, в том числе на предмет плотности прилегания крышек и очистки от мусора и снега, а также дважды в год проводить профилактические мероприятия.

«ОООО «Горводоканал» обязано содержать колодцы в безопасном для движения, жизни и здоровья граждан состоянии. Директору внесено представление. Поскольку собственником инженерных сетей является администрация города, ей поручено поставить мероприятия по содержанию объектов в надлежащем состоянии на контроль», - сообщили в прокуратуре Кусинского района.

Фото «Гражданского патруля»