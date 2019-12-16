Жители Кусы рискуют провалиться в канализацию
Происшествия
Сегодня, 12:01

Жители Кусы (Челябинская область) рискуют провалиться в канализацию «благодаря» ветхости надземных сооружений. Общественники насчитали в муниципалитете около трех десятков опасных колодцев - дырявых, закрытых обычными досками и припорошенных снегом.

Как отмечают в «Гражданском патруле», большая часть сооружений находится в аварийном состоянии и пролегает на популярных пешеходных маршрутах школьников.

Общественная организация обратилась в прокуратуру, где опасную ситуацию подтвердили. Проверка надзорного ведомства показала, что все сооружения водопроводного и канализационного хозяйства муниципалитета переданы в аренду ООО «Горводоканал» в 2010-м году. С этого момента организация была обязана ежедневно следить за техническим состоянием объектов, в том числе на предмет плотности прилегания крышек и очистки от мусора и снега, а также дважды в год проводить профилактические мероприятия.

«ОООО «Горводоканал» обязано содержать колодцы в безопасном для движения, жизни и здоровья граждан состоянии. Директору внесено представление. Поскольку собственником инженерных сетей является администрация города, ей поручено поставить мероприятия по содержанию объектов в надлежащем состоянии на контроль», - сообщили в прокуратуре Кусинского района.

Фото «Гражданского патруля»

Отправить новость
ЖКХ
Политика
Сегодня, 11:16
Наталья Котова представила нового главного коммунальщика Челябинска
Общество
04.12.19 12:33
Очередной потоп в Верхнем Уфалее
Общество
02.12.19 12:19
Котова - начальнику управления ЖКХ: Я Алейникова за это уволила
Экономика
28.11.19 15:57
Каждый второй челябинец следит за потреблением энергоресурсов
13.12.19 11:38
Пьяный челябинец оттаскал дознавателя за волосы и отправился в колонию
13.12.19 11:36
В Варненском районе в аварии пострадали четыре человека
12.12.19 18:13
Второй фигурант по уголовному делу Тефтелева отправлен в СИЗО
12.12.19 16:21
Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев Новый год встретит в СИЗО
12.12.19 14:14
В Челябинске будут судить сексуального маньяка
12.12.19 13:22
Машина всмятку, водитель погиб - ДТП в Сосновском районе
12.12.19 13:12
Тефтелев признался в получении взятки
12.12.19 10:32
Сегодня суд изберет меру пресечения для Евгения Тефтелева
12.12.19 09:48
Союз журналистов Челябинской области готовит обращение в надзорные органы
12.12.19 09:23
На М-5 под Челябинском развернуло фуру, движение было временно остановлено
Федерация
Сегодня, 09:24
Владимир Путин узаконил вхождение Челябинской области в эксперимент по самозанятым
Общество
Сегодня, 09:19
Эксперты высоко оценили инвестиции ММК в человеческий капитал
Новости
Сегодня, 12:47
Федерация
За зарплатами в IT. В России нашли самые перспективные профессии
Сегодня, 12:45
Федерация
В Госдуме задумались о льготной ипотеке для жильцов аварийных домов
Сегодня, 10:54
Происшествия
В Златоусте родители выиграли суд у школы, где их дочь дважды получила травмы
14.12.19 01:17
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 декабря
14.12.19 00:56
Экономика
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
Материалы рубрики
Сегодня, 10:54
Происшествия
В Златоусте родители выиграли суд у школы, где их дочь дважды получила травмы
13.12.19 11:38
Происшествия
Пьяный челябинец оттаскал дознавателя за волосы и отправился в колонию
13.12.19 11:36
Происшествия
В Варненском районе в аварии пострадали четыре человека
12.12.19 14:14
Происшествия
В Челябинске будут судить сексуального маньяка
12.12.19 13:22
Происшествия
Машина всмятку, водитель погиб - ДТП в Сосновском районе
Теги
Куса
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика