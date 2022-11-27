В ЦАО Евразия 10 декабря состоится фестиваль «Уральские валенки»

Валенки испокон веков – часть русского костюма, русского образа жизни, русской зимы и даже русского характера. В честь этой неотъемлемой части каждой семьи, администрация, управление культуры Кусинского муниципального района совместно с центром активного отдыха «Евразия» проводят IV областной фестиваль «Уральские валенки» 10 декабря 2022 года.

Гостей фестиваля примут сразу несколько основных площадок:

Главная сцена. Здесь выступят солисты, танцевальные и хоровые коллективы с песнями и танцами, посвященными Уралу, валенкам и зиме.

Игровая площадка-здесь будут водить хороводы и проводить игры с конкурсами на самые лучшие костюмы «валенка», скоморохов, русских красавиц и богатырей. Отдельно в игровой проведут «Театр мод в декоративных валенках»

Разнообразные, в том числе эксклюзивные и сувенирные валенки и изделия ручной работы можно будет увидеть на «Аллее мастеров».

Внутри административного здания ЦАО «Евразия» пройдет мастер-класс по прядению и валянию овечьей шерсти. Каждый гость фестиваля сможет своими руками сделать для себя настоящий «мини валенок»

Большую площадку под открытым небом займет «Гастрономическая аллея» где гости смогут попробовать различные блюда традиционной кухни, выпечку, мёд и другие изделия.

На спортивной площадке состоятся командные соревнования – «Хоккей в валенках».

У подножья склонов для всех желающих весь день будет работать тюбинговая трасса.

«Евразия» - горнолыжный курорт Европейского уровня, и ни один праздник здесь не обходится без стремительных спусков с гор. На учебном склоне в день фестиваля проведут «веселые старты» по горным лыжам и сноуборду. Также в день фестиваля будет работать основной склон протяженностью более 1650 метров. Безусловно, праздник скрасит возможность подняться в гору на кресельном 4-х местном подъемнике и открыть для себя незабываемые виды сразу на 2 национальных парка: «Таганай» и «Зюраткуль».

Открытие фестиваля «Уральские валенки» состоится 10 декабря в 12.00 у главной сцены.

Одна из главных особенностей фестиваля — его доступность: вход на фестиваль, участие во всех мероприятиях и посещение площадок бесплатные. Организованы парковки для транспорта, информационный центр reception, «громкая связь», медицинская служба, пост полиции и МЧС.

Ярким завершением фестиваля станет праздничная программа на улице и в кафе с выступлением артистов.

Программа фестиваля «Уральские валенки»

14 декабря 2022 года

08.00 – 11.00, заезд, размещение, регистрация участников фестиваля

11.00 – 16.00, Работа спортивной площадки «Хоккей в валенках»

11.00 – 16.00, Работа гастрономической площадки «Вкуси в Кусе »

11.00 – 16.00, Работа площадки «Уральский умелец»

12.00, Торжественное открытие Фестиваля «Уральские валенки» (главная сцена)

12.30 – 13.30, Конкурс ряженых в костюмах Валенка «Туси в Кусе во всей красе» (главная сцена)

12.00 – 16.00, Работа кафе под открытым небом

12.00 – 16.00, Работа игровой площадки «Зимние забавы»

13.30 – 16.30, Работа площадки «Музыкальная шкатулка» (главная сцена)

11.00 – 15.00, Мастер – классы «Уральский мастеровой» (сервисный центр ЦАО «Евразия»)

13.00 – 15.00, Веселые старты на горных лыжах и сноуборде (учебный склон)

13.00 – 15.00, Интерактивная игра "История валенок и как все начиналось" (сервисный центр ЦАО "Евразия")

15.00 – 16.00, Конкурс «Краса Кусы - 2022» (главная сцена)

16.30, Торжественное закрытие Фестиваля (главная сцена)

18.00 – 23.00, Вечер отдыха в кафе (сервисный центр ЦАО «Евразия»)

Музыкально - развлекательная программа, концерт музыкальной группы

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