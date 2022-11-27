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Фото: Пресс-служба ЦАО

В ЦАО Евразия 10 декабря состоится фестиваль «Уральские валенки»

Фестиваль «Уральские валенки» приглашает в Кусу 10 декабря (0+)

 

 Валенки испокон веков – часть русского костюма, русского образа жизни, русской зимы и даже русского характера. В честь этой неотъемлемой части каждой семьи, администрация, управление культуры Кусинского муниципального района совместно с центром активного отдыха «Евразия» проводят IV областной фестиваль «Уральские валенки» 10 декабря 2022 года.

Гостей фестиваля примут сразу несколько основных площадок:

 Главная сцена. Здесь выступят солисты, танцевальные и хоровые коллективы с песнями и танцами, посвященными Уралу, валенкам и зиме.

  Игровая площадка-здесь будут водить хороводы и проводить игры с конкурсами на самые лучшие костюмы «валенка», скоморохов, русских красавиц и богатырей. Отдельно в игровой проведут «Театр мод в декоративных валенках»

 Разнообразные, в том числе эксклюзивные и сувенирные валенки и изделия ручной работы можно будет увидеть на «Аллее мастеров».   

 Внутри административного здания ЦАО «Евразия» пройдет мастер-класс по прядению и валянию овечьей шерсти. Каждый гость фестиваля сможет своими руками сделать для себя настоящий «мини валенок»

  Большую площадку под открытым небом займет «Гастрономическая аллея» где гости смогут попробовать различные блюда традиционной кухни, выпечку, мёд и другие изделия.

  На спортивной площадке состоятся командные соревнования – «Хоккей в валенках».

  У подножья склонов для всех желающих весь день будет работать тюбинговая трасса.

«Евразия» - горнолыжный курорт Европейского уровня, и ни один праздник здесь не обходится без стремительных спусков с гор. На учебном склоне в день фестиваля проведут «веселые старты» по горным лыжам и сноуборду. Также в день фестиваля будет работать основной склон протяженностью более 1650 метров. Безусловно, праздник скрасит возможность подняться в гору на кресельном 4-х местном подъемнике и открыть для себя незабываемые виды сразу на 2 национальных парка: «Таганай» и «Зюраткуль».

 

Открытие фестиваля «Уральские валенки» состоится 10 декабря в 12.00 у главной сцены.

 

Одна из главных особенностей фестиваля — его доступность: вход на фестиваль, участие во всех мероприятиях и посещение площадок   бесплатные. Организованы парковки для транспорта, информационный центр reception, «громкая связь», медицинская служба, пост полиции и МЧС. 

Ярким завершением фестиваля станет  праздничная программа на улице и в кафе с выступлением артистов.

 

Программа фестиваля «Уральские валенки»

14 декабря 2022 года

08.00 – 11.00, заезд, размещение, регистрация участников фестиваля

11.00 – 16.00, Работа спортивной площадки «Хоккей в валенках»

11.00 – 16.00, Работа гастрономической площадки «Вкуси в Кусе »

11.00 – 16.00, Работа площадки «Уральский умелец»

12.00, Торжественное открытие Фестиваля «Уральские валенки» (главная сцена)

12.30 – 13.30,  Конкурс ряженых в костюмах Валенка «Туси в Кусе во всей красе»  (главная сцена)

12.00 – 16.00, Работа кафе  под открытым небом

12.00 – 16.00, Работа игровой площадки «Зимние забавы»

13.30 – 16.30, Работа площадки «Музыкальная шкатулка» (главная сцена)

11.00 – 15.00, Мастер – классы «Уральский мастеровой» (сервисный центр ЦАО «Евразия»)

13.00 – 15.00, Веселые старты на горных лыжах и сноуборде (учебный склон)

13.00 – 15.00, Интерактивная игра "История валенок и как все начиналось" (сервисный центр ЦАО "Евразия")

15.00 – 16.00, Конкурс «Краса  Кусы - 2022» (главная сцена)

16.30, Торжественное закрытие Фестиваля (главная сцена)

18.00 – 23.00, Вечер отдыха в кафе (сервисный центр ЦАО «Евразия»)

 Музыкально - развлекательная программа, концерт музыкальной группы

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Выплата для родителей детей-инвалидов в Челябинской области вырастет в три раза

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МТС переходит на собственную технологическую платформу The Platform

24.11.2022 13:47

Исторический музей Южного Урала проведет «Гороховские чтения»

24.11.2022 13:46

«Туси в Кусе во всей красе»: мегапряник-валенок и ряженые развлекут жителей Челябинской области

24.11.2022 13:46

Снегопад в Челябинской области продлится до пятницы, а затем придут сильные морозы

24.11.2022 13:25

Большинство южноуральцев за инициативу Госдумы объявить 31 декабря выходным днем

24.11.2022 13:20

«Подкаст ящерки Златы» создан для детей Челябинской области

24.11.2022 13:10

Названы лучшие и худшие маршруты Челябинской агломерации

24.11.2022 13:00

На экспресс-расчистку тротуаров от снега челябинцам рассчитывать не стоит

24.11.2022 12:26

«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой

24.11.2022 12:24

Утверждены основные параметры бюджета Челябинской области на 2023 год

24.11.2022 12:18

Магнитогорец, который зарезал жену и пытался убить сына, отправлен в СИЗО

24.11.2022 12:12

Бажовский фестиваль обернулся для жителя Миасса уголовным делом

24.11.2022 11:46

В Магнитогорске полиция поблагодарила металлурга за активную гражданскую позицию

24.11.2022 11:46

Ученые Сбера представили MedBench — платформу для решения ИИ-задач в медицине

24.11.2022 11:37

Наталья Котова пообещала челябинцам строительство новых ливневок

24.11.2022 11:13

Воспользовавшись услугой BlaBlaCar, пятеро южноуральцев получили травмы

24.11.2022 11:10

ММК сообщил о снижении выбросов пыли доменного цеха

24.11.2022 10:59

В Челябинской области ГИБДД просит водителей большегрузов не выезжать со стоянок

24.11.2022 10:29

МТС запустила собственный магазин приложений для пользователей Android

24.11.2022 10:01

Наталья Котова: В борьбе с открытыми колодцами поможет только учет и контроль

24.11.2022 08:46

В Челябинске изменится маршрут движения автобуса №7

24.11.2022 00:59

В Челябинской области выявлены первые случаи свиного и гонконгского гриппа

23.11.2022 23:34

Парк общественного транспорта Миасса пополнили пять троллейбусов из Вологды

23.11.2022 22:41

Южноуральцев предупреждают о снегопадах

23.11.2022 21:26

Анонсы событий и мероприятий на 24 ноября (18+)

23.11.2022 20:54

Социальный рост: Бюджет 2023-2025 принят в основном чтении с поправками «Единой России»

23.11.2022 18:43

В четверг в Челябинской области на смену морозам придут снегопады

23.11.2022 18:41

Челябинские власти взялись за создание «Шершневского кольца»

23.11.2022 18:33

СРЗП предлагает ограничить пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх

23.11.2022 18:18

ФСБ накрыла подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов

23.11.2022 18:14

Магнитогорск вслед за Челябинском обретет «зеленый пояс», но пока он не будет непрерывным

23.11.2022 18:09

Центры амбулаторной онкологической помощи будут принимать по месту жительства