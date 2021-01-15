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В Челябинской области отвалилась плитка на постаменте памятника Ленину

В городе Куса Челябинской области общественники озаботились состоянием постамента памятника Владимиру Ленину. Там, где плитка сохранилась, ее исписали нецензурными словами.

Памятник российскому революционеру находится на городской площади Кусы перед Дворцом культуры.

Постамент, по словам общественников, разрушался не один год. Плитка отпала, а большая часть постамента исписана баллончиками.

«Мы думали, что хотя бы представители коммунистической партии, чьим символом был Владимир Ильич Ленин, сумеют привести в порядок памятник работы скульпторов Кондратьева, Киселева, Забалуева, открытый в 1968 году. Но выборы прошли, а памятник просто ужасает своим видом, - прокомментировал представитель «Гражданского патруля» в Златоусте и Кусе Андрей Королев.

Снимки опубликовали в группе «Гражданского патруля» в соцсети «Вконтакте». Представители администрации Кусинского муниципального района в комментариях ответили, что власти планируют провести косметический ремонт памятника.

«То, что памятнику Ленину необходим ремонт, администрация города не отрицает. Этот памятник останется на месте, даже когда будет снесена трибуна в рамках реконструкции городской площади. Такие долгосрочные планы есть. По оценкам специалистов, памятнику не грозит обрушение, но внешне выглядит он, конечно, не очень красиво. Поэтому, как сообщил глава города А. В. Чистяков, косметический ремонт памятника будет произведен», - написали в ответе на запрос сотрудники администрации.

Когда именно будет произведен ремонт, неизвестно. В администрации Кусинского муниципального района посоветовали обратиться в администрацию Кусы, но там озвучили, что информацию можно узнать у главы, который будет на месте только в понедельник.