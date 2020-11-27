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Прокуратура внесла представление главе Кусы за темные дороги

В Челябинской области прокуратура внесла представление главе Кусы Валерию Васеневу за отсутствие освещения на трех улицах, по которым дети возвращаются из школы. Информацию подтвердили в прокуратуре Кусинского района.

Тревогу забили жители Кусы, дети которых ходят в школу по неосвещенным улицам. Агентство «Урал-пресс-информ» уже поднимало эту проблему.

Сначала горожане обратились в администрацию. Там, по данным общественной организации «Гражданский патруль», родителям сообщили о восстановлении уличного освещения. Но практика показала обратное.

Общественники обратились с жалобой в прокуратуру. Ведомство, в свою очередь, получило данные от ГИБДД о том, что в целом уличное освещение в городе находится в удовлетворительном состоянии.

«Вместе с тем, улично-дорожное освещение на улицах Дружбы, Калинина и Литейная Кусинского городского поселения отсутствует, - говорится в официальном документе прокуратуры. - Непринятие мер по организации уличного освещения создает предпосылки для роста количества дорожно-транспортных происшествий, нарушает права граждан на безопасное и беспрепятственное передвижение по улицам поселения в ночное время».

В связи с этим 25 ноября районный прокурор внес главе Кусы представление об устранении нарушений.

«Мы будем проверять, восстановлено ли освещение на данных улицах, поскольку темнеет на улицах рано, дети часто ходят в темной одежде и с наушниками и могут попасть под колеса, потому что не заметят машину, - прокомментировал ситуацию представитель «Гражданского патруля» в Златоусте и Кусе Андрей Королев.