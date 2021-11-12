12.11.2021
В Челябинске растет число ищущих работу горожан
12.11.2021
Лишь четыре процента южноуральцев абсолютно довольны дорогами в родном регионе
12.11.2021
Жители Златоуста задержаны за внесение в базу данных ложной информацию о вакцинации от ковида
12.11.2021
Начальника отделения судебных приставов Троицка отметил президент РФ
12.11.2021
Гражданин Узбекистана приехал в Челябинск, чтобы «подсаживать» горожан на героин
12.11.2021
Общественники попросили главу Миасса привести в порядок изуродованные дома на проспекте легендарного ракетостроителя
Жители Златоуста задержаны за внесение в базу данных ложной информацию о вакцинации от ковида
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021
Привито от ковида более 1,2 миллиона южноуральцев или 46,9% от взрослого населения
11.11.2021
Спикер ЗСО Челябинской области Мякуш досрочно слагает полномочия
10.11.2021
С 15 ноября южноуральские школьники возвращаются к очному обучению, но не все этому рады
10.11.2021
Ирина Гехт: Дистанционное обучение вводится всего на неделю и связано с заботой о здоровье деток
09.11.2021