Жители Златоуста задержаны за внесение в базу данных ложной информацию о вакцинации от ковида

Жители Златоуста (Челябинская область) задержаны за внесение в базу данных ложной информации от ковида. По предварительным данным, это были медики.

Троих местных жителей, организовавших незаконное предоставление услуг по внесению ложных сведений о прохождении вакцинации в специализированную единую информационную систему, содействуя тем самым в нелегальном получении соответствующих сертификатов, задержали оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу.

Как сообщили в региональном полицейском главке, предварительно установлено, что с жителей злоумышленники брали от полутора до шести тысяч рублей. Противоправную деятельность группы лиц пресекли сотрудники полиции в ходе мероприятий, проведенных совместно с коллегами из УФСБ и ОМОН Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

У подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для расследования. По версии следствия, подозреваемые внесли изменения в специализированную единую информационную систему не менее 250-ти человек.

За неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору, законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление иных лиц, причастных к данному преступлению.