Жительница Агаповского района утонула, спасая ребенка

Жительница села Верхнекизильское Агаповского района (Челябинская область) утонула, спасая 11-летнюю девочку.

Трагедия на реке Урал произошла днем воскресенья, шестого августа. Отдыхая в небольшой компании, 45-летняя жительница села увидела, что далеко заплывший ребенок начал тонуть. Ни секунды не раздумывая, женщина бросилась на помощь девочке. Селянка успела подплыть к тонущему ребенку и вытолкнуть девочку к берегу, однако сил выплыть самой у спасительницы уже не осталось.

С моста тело погибшей было хорошо видно, но из-за большой глубины достать его из воды никто не мог – местные жители обратились за помощью к областным спасателям.

Дежурная смена Магнитогорского отряда, прибыв к месту трагедии, подняла тело утонувшей с четырехметровой глубины и транспортировала к берегу.

Спасенная девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ведется расследование обстоятельств трагедии.