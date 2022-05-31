Жительница Бакала, убившая пятилетнюю дочь, заключена под стражу

Саткинской городской прокуратурой поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летней жительницы Бакала (Челябинская область), обвиняемой в убийстве пятилетней дочери.

По версии следствия обвиняемая 29 мая, находясь дома, пыталась задушить пятилетнюю дочь, после чего девочка потеряла сознание. Увидев, что ребенок подает признаки жизни, нанесла дочери не менее трех ножевых ранений.

Как сообщили в прокуратуре региона, с учетом того, что обвиняемая совершила особо тяжкое преступление, осознавая тяжесть содеянного, может скрыться от органов следствия, с учетом агрессивного поведения оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать производству по делу, судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.