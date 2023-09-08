08.09.2023
Жительница Челябинска стала жертвой находящегося в федеральном розыске Казановы
08.09.2023
В Челябинске, уходя от ночной погони полицейских, насмерть разбился 35-летний водитель «Лады»
08.09.2023
В Миассе рожающая женщина оказалась одна в запертой квартире
08.09.2023
В Челябинске в открытый люк рядом с магазином чуть не упал ребенок
08.09.2023
Спецназовец показал жителям Челябинской области процесс разминирования освобожденных территорий
08.09.2023
В лесу Сосновского района грибники нашли десять килограммов ртути
Жительница Челябинска стала жертвой находящегося в федеральном розыске Казановы
Опытный обольститель втерся к девушке в доверие и оставил ее без одежды, золота, телефона и ноутбука
21.07.2023
Школьников из Магнитогорска наградили за содействие в раскрытии преступления
07.06.2023
Огонь помог похитителю в Чебаркульском районе
24.05.2023
Челябинец обокрал глухонемого друга
15.05.2023
Жительница Магнитогорска украла золотую цепочку с тела умершего
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023