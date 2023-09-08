Жительница Челябинска стала жертвой находящегося в федеральном розыске Казановы

Жительница Челябинска стала жертвой любви. Доверчивая девушка всего после нескольких встреч пустила к себе жить молодого человека, с которым познакомилась в одном из мессенджеров, а в итоге осталась без одежды, а также без золотых украшений, телефона и ноутбука.

Поняв, что милый ее обокрал и уже не вернется, горожанка 1998 года рождения, живущая в доме на улице Академика Королева, обратилась к стражам порядка из отдела полиции «Центральный» с заявлением о хищении из ее квартиры вышеназванного имущества. Возлюбленный, который оказался находящимся в федеральном розыске Казановой, нечистым на руку, причинил челябинской даме сердца ущерб на сумму свыше 800 тысяч рублей.

Жертва мужского коварства поведала полицейским, что познакомилась с этим гражданином в конце августа 2023-го, и очень скоро он стал проживать с ней на ее жилплощади. Молодой человек так умело втерся к девушке в доверие, что она отдала ему свой автомобиль – чтобы друг отвозил ее на работу и привозил домой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, роман профессионального обманщика и его очередной жертвы был недолог – уже через неделю молодой и резвый гость девушки исчез из ее жизни, прихватив с собой вышеперечисленные предметы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП «Центральный» установили личность подозреваемого. Оказалось, что он находится в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений на территории Красноярского края и Кемеровской области, где также знакомился с женщинами, переезжал к ним, после чего, оставаясь наедине с их имуществом, забирал его и исчезал. Постоянного места жительства на территории Челябинска данный гражданин не имел. Оперативники установили его возможное местонахождение в Екатеринбурге, где и задержали – в одной из гостиниц.

Похищенный ноутбук подозреваемы продал, полученные деньги потратил. Остальное имущество челябинки сбыть не успел: оно изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено законной владелице.

«На вопрос, зачем были похищены вещи девушки (футболки и джемпера), задержанный ответил, что хотел оставить их себе и носить, поскольку они являются брендовыми и имеют гендерно нейтральный вид», - рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что данный гражданин может быть причастен к другим аналогичным преступлениям, совершенным в Челябинске.

В отношении подозреваемого - не работающего, ранее судимого молодого человека 1998 года рождения - за совершение квартирной кражи возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 3 статьи 158 УК РФ. В порядке статьи 91 УПК РФ он водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается.