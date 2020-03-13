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Жительница Магнитогорска поверила, что на нее навел порчу головастик из куриного яйца

Происшествия
Сегодня, 11:38
Автор: 
Инна Шемаева

Вынесен приговор в отношении мошеннице из Молдовы, которая «сняла» порчу с жительницы Магнитогорска (Челябинская область) за два миллиона рублей. Она ее убедила, что во всем виноват головастик, который поселился в курином яйце, приобретенном потерпевшей в крупной торговой сети. В суде своей вины аферистка не признала, заявив, что ее оговорили.

Орджоникидзевским районным судом Магнитогорска вынесен приговор в отношении гражданки республики Молдова. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Преступление было совершено в декабре 2018 года. Подсудимая подошла на улице к ранее незнакомой пожилой женщине и, оказывая психологическое давление, убедила о наложенной на нее и ее родственников порче, сообщила о своих магических способностях и возможностях снятия порчи. Она ей сообщила, что для проведения ритуала для снятия порчи ей нужно купить куриные яйца. Мошенница взяла одно из них стала читать молитву, а затем разбила куриное яйцо и сообщила пожилой женщине, что внутри находится головастик, который и есть ее порча, тем самым убедив потерпевшую в своих магических способностях.

Затем подсудимая заявила потерпевшей, что для продолжения обряда и исцеления ей нужно принести сырое куриное яйцо в банке, три волоса с тела в носке, фотографию ее с ее матерью, землю из горшка комнатного растения, три щепотки соли, одну луковицу, 12 столовых ложек воды из-под крана, махровое банное полотенце, один тюбик крема для ног, две бутылки шампуня, четыре куска мыла «Дав», две зубные щетки и два тюбика зубной пасты. Женщина принесла мошенницы все вышеперечисленное.

Аферистка, продолжая психологическое воздействие на потерпевшую разбила принесенное куриное яйцо, которое оказалось тухлым. Затем взяла фотографию с изображением ее матери продолжила магический ритуал, после которого на оборотной стороне фото появилось изображение трех крестов, после чего порвала фотографию. Пожилой женщине подсудимая сказала, что на ее матери также порча, а чтобы снять ее нужно принести все имеющиеся у нее денежные средства и ювелирные изделия.

«Доверяя злоумышленнице, пенсионерка сняла со своих банковских счетов денежные средства в общей сумме около 1,7 миллионов рублей, взяла из дома накопленные 200 тысяч рублей, а также ювелирные изделия на сумму 36 тысяч рублей, которые передала подсудимой. Получив от потерпевшей указанное имущество, подсудимая с места преступления скрылась», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На основании представленных государственным обвинителем доказательств виновной назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Судом удовлетворены исковые требования потерпевшей, в счет возмещения материального ущерба 2 011 375 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Автор: 
Инна Шемаева
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