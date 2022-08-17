Жительница Миасского оформила на себя два кредита «доверия» для лжеполицейских

В Красноармейском районе (Челябинская область) мошенники, представившись по телефону сотрудниками правоохранительных органов, похитили у местной жительницы более двух миллионов рублей

В дежурную часть полиции Красноармейского района обратилась жительница села Миасское с заявлением, что в отношении нее совершены мошеннические действия.

«Как пояснила потерпевшая, ей на телефон поступил звонок. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал о спецоперации по раскрытию финансового преступления. Весь дальнейший разговор он просил держать в строгой тайне. Он сообщил, что неизвестные пытаются снять с ее банковской карты все личные накопления, поэтому необходимо ей самой их получить и перевести на якобы «безопасные» счета, которые будут продиктованы. У женщины не возникло никаких подозрений. Потерпевшая отправилась в банкомат и перевила свои денежные средства на счет, который назвал злоумышленник», - сообщили в региональном полицейском главке.

Потом женщине снова позвонили. Незнакомец поинтересовался, есть ли у нее счета в других кредитных организациях, после чего соединил ее с представителем якобы другого банка, который сообщил, что нужно оформить кредит «доверия», чтобы обезопасить себя от мошеннических действий. Оформив два кредита на общую сумму 1 800 000 рублей женщина также пополнила якобы безопасный счет продиктованный ранее.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские региона вновь и вновь предупреждают южноуральцев о необходимости быть внимательными и рассудительными при общении с незнакомыми лицами. Не сообщайте по телефону неизвестным свои персональные данные, сведения о своих счетах, реквизиты банковских карт, пароли и коды подтверждения, поступающие в смс-сообщениях.

Не выполняйте по указанию незнакомых лиц никаких финансовых операций по движению денежных средств. Прервите подобный разговор. Настоящие сотрудники банка или любого другого ведомства никогда не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию и не просят осуществлять никаких денежных переводов на иные счета. В случае сомнений относительно безопасности своих сбережений, следует обратиться в службу поддержки или офис того банка, клиентом которого вы являетесь.