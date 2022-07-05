Жительница Снежинска лишилась денег, бронируя номер в отеле Сочи

Жительница Снежинска (Челябинская область) стала жертвой мошенников, оформляя бронирование на проживание в отеле на Черноморском побережье. Она лишилась не только денег, но и настроения понежиться в отпуске на пляже в Сочи.

Жительница Снежинска рассказала полицейским, что планировала провести отпуск в Сочи и решила забронировать проживание в отеле на Черноморском побережье. На сайте понравившегося ей отеля в сети Интернет она оставила заявку и через некоторое время на номер сотового телефона, который женщина указала, пришло уведомление о стоимости брони и ссылка на форму оплаты.

«Перейдя по ссылке, потерпевшая заполнила открывшуюся форму, указав данные банковской карты, и перечислила 48 тысяч 600 рублей. Далее с жительницей Снежинска связался мужчина, который представился менеджером отдела бронирования отеля и сообщил, что она ввела в форму некорректные данные, что ей вновь нужно перейти по ссылке, заполнить форму для возврата денежных средств и корректировки данных. Жительница Снежинска, следуя инструкции звонившего, перешла по ссылке и ввела код, поступивший на сотовый телефон, после чего с ее счета были списано еще 23 тысячи 600 рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Решив убедиться, что бронирование прошло успешно, женщина позвонила в отель и узнала, что на ее имя номер в отеле не оформлялся. Позже выяснилось, что потерпевшая, при оформлении проживания в отеле, попала на поддельный сайт. Общий ущерб составил более 72 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции напоминают южноуральцам о необходимости быть бдительными. При бронировании туров, приобретении туристических путевок, покупке авиа и железнодорожных билетов необходимо пользоваться проверенными интернет-ресурсами, предусматривающими систему защиты клиентов. Следует помнить, что представители отелей никогда не требуют полной предоплаты, оплата вносится только за первые сутки проживания. Не осуществляйте переводы финансовых средств по интернет-ссылкам в мессенджерах, направленных вам незнакомыми лицами.