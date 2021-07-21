Жительница Трёхгорного спасла от гибели голубя, запутавшегося в верёвке

Вчера, 20 июля, утром в редакцию Телерадиокомпании «ТВС» обратились жители Трёхгорного — на городской площади в беду попал голубь. Он запутался в верёвке. Птица мучилась, не могла взлететь. Пожилые люди пытались вызволить пернатого из плена, но у них ничего не получалось.

Как сообщили в редакции «ТВС», клич о помощи был брошен в редакционной группе в «Фабрике новостей. Трёхгорный» вдруг кто-нибудь да откликнется. Сообщение быстро собрало лайки и репосты. Его прочитала и Екатерина Кемаль. В этот момент она ещё и не подозревала, что станет для пернатого спасительницей. После обеда девушка гуляла с детьми на площади и увидела на остановке «героя» поста. Не раздумывая, решила помочь. Однако поймать голубя сразу не удалось, он махал крыльями и бился. Тогда Екатерина наступила на верёвку, схватила пернатого и наконец-то освободила его от «оков». По словам спасительницы, верёвкой была обвита шея и крылья, а ещё на ней болтался груз. По всей вероятности, в этой верёвке голубь запутался сам. Без помощи человека он бы скорее всего погиб.