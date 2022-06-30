Жительница Верхнего Уфалея легализовала более 1,3 миллиона рублей, полученных от торговли наркотиками

В межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» (Челябинская область) следствием возбуждено уголовное дело по части первой статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Подозреваемая – ранее судимая жительница Верхнего Уфалея 1983 года рождения. Установлены факты легализации ею денег, полученных от реализации наркотических средств. Женщина использовала для совершения финансовых операций способы электронных платежей с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения денежными средствами в сумме более одного миллиона 300 тысяч рублей.

Жительница Верхнего Уфалея также является фигурантом уголовного дела об участии в незаконном обороте наркотиков. Кыштымские оперативники совместно с коллегами из ОМОН регионального управления Росгвардии задержали ее в феврале 2022 года. Полицейские установили местонахождение 22-х тайников-закладок с синтетическим наркотическим средством, в которые подозреваемая успела разместить наркотики. Общий вес изъятого составил около сорока граммов.

По месту жительства подозреваемой в квартире в Верхнем Уфалее оперативники обнаружили и изъяли марихуану массой свыше 150-ти граммов, а также приспособление и оборудование для фасовки наркосредств.

В ходе следствия установлено, что женщина посредством сети Интернет распространяла наркотики синтетической группы через тайные места хранения на территории нескольких городов Челябинской области.

По данному факту следственным отделом МО МВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 20 лет.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.