Жительница Вишневогорска прикладывали к ногам сына раскаленный утюг и била банкой по голове

В Каслях (Челябинска область) будут судить мать-садистку. Она в течении года истязала своего десятилетнего сына.

По версии следствия, обвиняемая в период с сентября 2021 года по август 2022-го находясь в квартире поселке Вишневогорск, систематически наносила своемудесятилетнему сыну удары по телу брючным ремнем, проводом удлинителя, удары по голове стеклянной банкой, а также прикладывала к ногам ребенка нагретый до высокой температуры утюг. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Обвиняемая вину в совершенном преступлении не признала, ребенок изъят у матери и помещен в социальное учреждение.