Жительница Златоуста «раскусила» мошенников и смогла сберечь свои кровные

Жительница Златоуста (Челябинская область) смогла сберечь часть денежных средств, вспомнив о рекомендациях полицейских по противодействию мошенничеству. Но кредит оформить аферисты все же уговорили.

Предупреждения полицейских помогли жительнице Златоуста не потерять крупную сумму денег. Она перечислила часть средств, но потом обратилась в банк, чтобы проверить информацию и поняла, что ее обманули.

Жительница Златоуста рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником отдела финансового контроля за возвратом кредитов одного из банков. Он сообщил, что на женщину на сумму 660 тысяч оформлен кредит в Сочи на покупку строительных материалов.

«Так как жительница Златоуста не планировала оформлять займ, она заволновалась и, чтобы не выплачивать такую большую сумму, согласилась выполнить все указания по возврату денег в банк. Следуя инструкциям неизвестных лиц, которые ей звонили в дальнейшем, потерпевшая на самом деле оформила на себя кредит на данную сумму и перевела около 300 тысяч рублей на счета злоумышленников», - рассказала официальный представитель ОМВД по Златоусту Ольга Аристова.

Потом мужчина сообщил женщине, что они созвонятся на следующий день, чтобы вернуть оставшуюся половину денежных средств в банк. Женщина вспомнила о предостережениях полицейских, о которых она читала и позвонила на телефон горячей линии банка по номеру, указанному на оборотной стороне банковской карты. Так она узнала, что ее обманули мошенники.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают: при поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, необходимо незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты.