Жительницу из Полетаево, по вине которой погиб малыш, оставили на свободе

В Сосновском районе (Челябинская область) жительница поселка Полетаево осуждена за причинение по неосторожности смерти двухмесячному сыну. Ей назначено наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы.

Трагедия произошла девятого октября 2022 года.

«Являясь матерью двухмесячного ребенка, в нарушение рекомендаций врачей-педиатров о недопустимости выкладывания ребенка спать на живот, в том числе на мягкие предметы, женщина уложила ребенка в кровать на живот на мягкий матрас, накрытый пледом, и оставила малолетнего сына без присмотра на длительный период времени», - рассказали в прокуратуре региона.

В результате малыш задохнулся. Свою вину женщина признала в полном объеме. Судом ей назначено наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы.