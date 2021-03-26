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Минэкологии ответило на жалобы южноуральцев по ГОКу, полигону и бору

Министерство экологии Челябинской области прокомментировало претензии жителей, изложенные в коллективном обращении к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

Южноуральцы выразили озабоченность по трем вопросам - Томинский ГОК, мусорный полигон в Полетаево и судьба особо охраняемой природной территории «Челябинский бор».

Заместитель министра экологии региона Виталий Безруков дал подробные разъяснения по каждому проблемному вопросу.

По мнению общественников, Полетаевский полигон ТБО не соответствует проектной документации, эксплуатируется с серьезными нарушениями.

«Полигон ТКО в поселке Полетаево построен на основании проектной документации, на которую получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, проведенной уполномоченным органом - Росприроднадзором. Объект на этапе ввода в эксплуатацию прошел все необходимые экспертизы и исключает негативное влияние на подземные воды и Шершневское водохранилище», - отвечает Виталий Безруков. Полигон используется для захоронения ТКО из населенных пунктов Челябинского и Карабашского кластеров.

Активисты также обеспокоены постоянными возгораниями на свалке, которые приводят к выбросам в окружающую среду значительных объемов крайне токсичных веществ.

«В соответствии с проектными характеристиками Надзор за соблюдением экологического и санитарного законодательства при эксплуатации полигона ТБО отнесен к компетенции органов Росприроднадзора и Роспотребнадзора, - отмечает замминистра. - Министерство экологии активно оказывает содействие ведомству в рамках контрольно-надзорных функций. По всем выявленным недочетам в работе даются предписания, которые выполняются полигоном. В результате многолетних наблюдений за грунтовыми водами вблизи полигона, попадание загрязняющих веществ не выявлено».

Вопрос строительства Томинского ГОКа бурно обсуждается и вызывает протесты общественников уже на протяжении многих лет. «Проект строительства ТГОКа включён в «Стратегию развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы на перспективу до 2030 года», утверждённую приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации», - напоминает Безруков.

Чиновник подчеркивает, что инвестиции в проект Томинского ГОКа составляют 70 миллиардов рублей. При этом общая сумма налоговых отчислений за время работы ГОКа составит порядка 120 миллиардов рублей. На ТГОКе планируется создание около 2,5 тысячи рабочих мест.

«Законность разработки АО «Томинский ГОК» Томинского месторождения подтверждена рядом разрешительных документов, выданных в соответствии с действующим законодательством. Все неоднократно проверялось и проводилось множество государственных и негосударственных экспертиз», - отвечает замминистра на обвинение общественников в незаконности строительства. Кроме того, законность подтверждена многочисленными общественными экспертизами и судебными слушаниями, заверяет чиновник.

Он напоминает, что в свое время инвестор - АО «РМК», учтя рекомендации экологического аудита, отказался от строительства предусмотренных на тот момент проектом объектов складирования отходов, и рассмотрел возможность складирования песков от хвостов обогащения ТГОКа в Коркинском разрезе.

«Также во исполнение рекомендаций экологического аудита АО «Томинский ГОК» отказался от переработки окисленных руд с применением технологии кучного выщелачивания и начал реализовывать проект по использованию закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики ТГОКа для ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский», эндогенные пожары в котором оказывают существенное влияние на экологическую обстановку в городах Коркино и Челябинск», - отметил Безруков.

Таким образом планировалось решить и проблемы закрытого на тот момент самого крупного в Евразии угольного карьера (с возгораниями, выбросами и подтоплениями), ликвидируя накопленный экологический ущерб.

Рекультивацией разреза занимается ООО «Промрекультивация». Уже построен трубопровод для подачи закладочного материала. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы, в рамках которых уже были проведены три пробных пуска воды и пульпы.

На сегодняшний день ООО «Промрекультивация» осуществляет реализацию первого этапа проекта: локализацию эндогенных пожаров, размещение трассы трубопровода для подачи закладочного материала, создание ограждающего устройства по периметру отработанной выработки.

За 2020 год ООО «Промрекультивация» локализовало зоны самонагревания в Коркинском угольном разрезе на площади примерно 218 тысяч квадратных метров, что на 42% больше, чем в 2019 году. Это позволило сократить объем атмосферных выбросов от эндогенных пожаров на треть к 2019 году – до 40 тонн по итогам 2020 года

Контроль за работой Томинского ГОКа постоянно осуществляют федеральные органы. «На данный момент какого-то негативного влияния на здоровья жителей города и прилегающих территорий и окружающей среды за пределами предприятия не выявлено», - заверяет замминистра экологии.

Нешуточные страсти развернулись и вокруг площадки для строительства нового хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы. Предлагается возвести его рядом с другими корпусами больницы, но при этом придется захватить часть городского бора.

Общественники требуют отказаться от этих планов и предлагают другие места для стройки. Власти пытаются объяснить целесообразность именно такого решения. Их поддерживают и немалая часть южноуральцев.

«Согласно представленному проекту, площадь застройки займет не более 1,5 гектара от площади участка. Остальная территория будет сохранена как лес и будет благоустроена для прогулок», - пояснил Безруков.

Замминистра, ссылаясь на заключения экспертов, отмечает, что выбранный участок бора подвержен огромной антропогенной нагрузки, и в данной местности отсутствуют ценные виды растений и животных. Деревья подвержены большой нагрузке и находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Во время строительства поставлена задача максимально сохранить каждое дерево и сделать большие компенсационные мероприятия на близлежащих участках и на территории бора», - обещает чиновник.

Для сохранения зеленых насаждений министерство предложило разместить котельную ЧОДКБ и подъездные пути за пределами границ памятника природы. Это позволило снизить площадь планируемого к задействованию участка бора.

Помимо этого, предлагалось увеличить площадь памятника природы за счет урочища «Монахи» и поймы реки Миасс и дополнительных лесных участков более пяти гектаров в районе поселка «Мелькомбинат», которые жители требовали сохранить от застройки. В результате территория бора увеличилась на 59,9 гектара.

В настоящее время министерство совместно с мэрией Челябинска прорабатывает вопрос по увеличению охранной зоны Челябинского (городского) бора.

Помимо этого, в 2021 году минэкологии проведет крупномасштабный мониторинг состояния Челябинского городского бора. По его результатам будет разработан план по его сохранению и реабилитации, который будет обсуждаться с населением.

Замминистра выразил готовность встретится с общественниками, написавшими коллективное обращение к вице-премьеру, и дать подробные объяснения на все вопросы.

«Всегда готовы вместе обсудить проблемные вопросы и наметить дальнейшие пути их решения», - заверяет заместитель министра экологии региона.