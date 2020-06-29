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Жительницу Троицка, которая избивала своих детей кабелем и душила, оставили на свободе

Происшествия
Сегодня, 14:50

Била крапивой и кабелем от телевизора: 35-летняя жительница Троицка (Челябинская область) осуждена за жестокое обращение со своими детьми. Суд оказался гуманным к матери-извергу и приговорил ее к условному сроку лишения свободы.

Было установлено, что обвиняемая уклонялась от исполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей 11 и 14 лет, допуская к ним жестокое обращение, лишая питания и полноценного ухода.

«Осужденная систематически причиняла детям побои, нанося удары ремнем, руками, крапивой, кабелем питания от телевизора, сдавливала шею руками. Подсудимая полностью признала себя виновной», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Виновной назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно.

 

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