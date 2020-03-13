Жителя Магнитогорска будут судить за убийство бывшей тещи и ее подруги

Жителя Магнитогорска (Челябинская область) будут судить за убийство двух женщин. Под обманным предлогом он взял у своего коллеги-охранника пистолет и расстрелял бывшую тещу и ее подругу, которая стала свидетелем преступления.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Магнитогорска, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Угроза убийством», «Уничтожение чужого имущества», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление».

По версии следствия, обвиняемый постоянно угрожал своей бывшей жене, что убьет ее, а труп сбросит в карьер. Кроме того, он постоянно избивал ее. В тот трагический день, 24 марта 2019 года, мужчина снова сильно избил экс-супругу, нанеся ей не менее десяти ударов по голове и телу, а также пытался задушить ее, обещая сломать шею. Избитая женщина рассказала все своей матери и между ней и обвиняемым произошел конфликт.

«В тот же день, введя своего бывшего коллегу-охранника в заблуждение о своих истинных намерениях, обвиняемый взял у него в пользование пистолет, снаряженный патронами, под предлогом перевозки груза. Вооружившись пистолетом, он поехал в поселок Урожайный Агаповского района, где жила его бывшая теща», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В квартире вместе с бывшей тещей находилась ее подруга, с которой они распивали спиртные напитки. Между ней и обвиняемым снова произошел конфликт, в ходе которого мужчина застрелил экс-родственницу и ее знакомую.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.