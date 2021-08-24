Жителя Нязепетровска, заставлявший ребенка помогать убивать мать, отправили в психушку

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Нязепетровска, совершившего убийство супруги в присутствии малолетнего ребенка. При этом он заставлял дочку также наносить удары матери.

Прокуратурой области утверждено постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении жителя Нязепетровска, совершившим преступление, предусмотренное статьей «Убийство, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

Следствием установлено, что в сентябре 2020 года житель Нязепетровска, в ходе распития с супругой спиртных напитков, нанес ей множественные удары в область головы и тела, требуя от дочери также наносить удары потерпевшей.

Согласно экспертному исследованию у мужчины на фоне имеющегося синдрома зависимости от употребления алкоголя развилось временное психическое расстройство, в связи с чем он нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.