Жителя Южноуральска отправили в колонию за долги по алиментам

Южноуральский городской суд Челябинской области приговорил местного жителя к пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он признан виновным за совершение преступления, предусмотренного статьей «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей».

Жителю Южноуральска 33 года. Он отец двух девочек девяти и шести лет. Не трудоустроен, разведен, дети воспитываются в семье бывшей жены. Гражданин неоднократно судим. Его криминальная «карьера» началась в 2019 году с кражи, а затем в послужной список стали добавляться судимости, связанные с неисполнением алиментных обязательств.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, общая сумма алиментной задолженности мужчины превысила 400 тысяч рублей. Однако должник, несмотря на неоднократное привлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, не стремился исправить ситуацию.

Теперь ему предстоит провести в исправительной колонии общего режима пять месяцев.

Приговор вступил в законную силу.