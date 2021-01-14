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«Абзаково» к зимнему сезону благоустроили

На территории популярного горнолыжного курорта ПАО «ММК» «Абзаково» (Челябинская область) для удобства отдыхающих и спортсменов проведена реконструкция нескольких помещений, обновлены объекты досуга, проложена новая пешеходная дорожка.

Горнолыжный сезон в ООО «Абзаково» начинается уже в конце октября - начале ноября, а потому большинство сборных команд по горным лыжам и сноуборду именно здесь организуют свои учебно-тренировочные сборы.

С целью рационального использования горнолыжных склонов, а также для безопасного катания возникла необходимость в проведении собраний тренерского состава. Было принято решение разделить инструкторскую службу и спортивный отдел. Для этого в здании АБК горнолыжного центра был произведен ремонт и оборудован спортивный офис, где проводятся ежедневные собрания тренеров по бронированию трасс, а также судейские собрания во время проведения соревнований.

Отремонтирован и расположенный на территории горнолыжного центра сруб № 6. Сегодня здесь организована инструкторская служба, где можно не только забронировать услуги инструктора по горным лыжам и сноуборду, но и оплатить ски-пасс и взять напрокат оборудование.

Расположен сруб №6 очень удобно – рядом с девятой (учебной) трассой. К слову, от нее до здания АБК, вдоль проезжей дороги, проложена новая пешеходная дорожка - для безопасного передвижения лыжников, сноубордистов и отдыхающих.

Проведено благоустройство всей территории перед клетками в зоопарке. Здесь уложена тротуарная плитка, произведены ремонты пешеходных мостиков, установлены две беседки для отдыха. В некоторых клетках забетонированы полы.

Большим спросом у гостей горнолыжного центра пользуется кафе «Блинная». До недавнего времени его единственным минусом была небольшая внутренняя площадь. Теперь здесь построена веранда под навесом, увеличилось количество посадочных мест, благоустроена прилегающая территория.