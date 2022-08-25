Атмосфера южноуральского дерби

Кулачный поединок с элементами раздевания и автограф-сессия с обладателем Стэнли: чем еще запомнилось открытие Кубка губернатора

В Челябинске открылся Кубок губернатора Челябинской области по хоккею. В нем принимают участие четыре команды: «Трактор» (Челябинск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск) и «Барыс» (Нур-Султан). Хоккеисты «Авто» — чемпионы прошлогоднего турнира, «Барыс» — дебютант Кубка губернатора. В первый игровой день «Трактор» противостоял «Металлургу». «Сталевары» хоть и с трудом, но отправили «трактористов» в утиль.

Это был принципиальный матч для хоккеистов магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора». То, что южноуральское дерби всегда захватывающее и непредсказуемое, знают все. А тут еще «сталевары» ехали в гости к «черно-белым» с небольшой обидой в душе. Еще бы. Этот матч был вторым очным поединком в межсезонье-2022. Первая игра состоялась в Магнитогорске на Мемориале Ромазана-2022 и завершилась победой «черно-белых» (4:1).

Перед стартовым вбрасыванием гостей турнира поприветствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и воспитанник «черно-белых», серебряный призер чемпионата КХЛ и действующий обладатель Кубка Стэнли Валерий Ничушкин, ставший обладателем заветного трофея в составе «Колорадо Эвеланш» в минувшем сезоне. Они произвели торжественное вбрасывание перед матчем «Трактор» vs «Металлург».

«Я бы с удовольствием приехал поиграть. Не в какой-нибудь клуб КХЛ, а именно в «Трактор», – сказал нападающий «Колорадо».

В первом перерыве матча Валерий Ничушкин провел автограф-сессию и с удовольствием раздавал автографы. От фанатов не было отбоя. Получить заветный росчерк хотели сотни человек. Валерий улыбался, был отзывчив и мил.

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А еще многочисленные болельщики хотели увидеть красивый хоккей, по которому они так соскучились за время межсезонья.

«Ждал встречи со старыми друзьями. Шел за эмоциями, за хорошим впечатлением. По хоккею соскучился! Был рад, счастлив», - сказал болельщик Михаил.

Хотелось бы посмотреть на игру Бурдасова. Но как-то в первом периоде она никак не впечатлила. А если в общем – рядышком ребенок здорово за «Трактор» горланит», - отметил Олег.

«Шла сегодня на игру, испытывая бурю эмоций – вновь встретиться на арене с друзьями, увидеть родную арену, а также посмотреть игру любимой команды. И хорошо, что выбрала именно эту игру, которая называется «Уральское дерби». Получила кучу позитивных эмоций, посмотрела, как ребята подготовились к началу сезона. Думаю, что у нашей команды все будет хорошо в этом сезоне, несмотря на то, что нет вратарской линии, как заявляют некоторые спортивные эксперты», - говорит болельщица Татьяна.

А посмотреть было на что. Первый период южноуральского дерби прошел с небольшим преимуществом челябинцев. «Черно-белые» создавали моменты у ворот Василия Кошечкина, но голкипер справился с выпадами игроков «Трактора». «Металлург» отвечал контратаками, но безуспешно. На старте второго игрового отрезка челябинцы пропустили – у «сталеваров» отличился Анатолий Никонцев. Кульминацией периода стало то, что так любят зрители, – кулачный поединок с элементами раздевания. В рукопашную сошлись Илья Карпухин и Джош Карри.

«Он жестко сыграл против моего партнера. Я к нему подъехал, но увидел, что он в маске и отъехал. В этот момент он скинул перчатки и маску, я принял его бой. Хочу отдать должное своему визави. Мне потом сказали, что у него был сломан нос. Он подрался со мной – это достойно уважения», - отметил Илья Карпухин.

В третьем периоде «черно-белые» сумели сравнять счет за две минуты до сирены. У челябинцев отличился Владимир Ткачев. Игра перешла в овертайм, где точнее были магнитогорцы – 1:2 (Б). Решающий бросок на счету Егора Яковлева.

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«Как и ожидалось, все намного плотнее, если сравнивать с прошлыми турнирами. Чемпионат близко. Возможно, не дотерпели, но выиграли по буллитам», - отметил после матча главный тренер ХК «Металлург» Илья Воробьев.

«Вышли на финишную прямую. Это последний турнир, где для нас важно посмотреть, что мы тренировали и над чем нужно еще поработать. Информацию получили. Будем над этим работать», - сказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Сегодня, 25 августа, на Кубке губернатора Челябинской области состоятся очередные матчи. «Автомобилист» встретится с «Металлургом», а «Трактор» скрестит клюшки с «Барысом».