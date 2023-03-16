Челябинцев приглашают на фестиваль адаптивных единоборств

18 марта 2023 года во дворце спорта «Надежда» состоится, уже ставший традиционным, фестиваль адаптивных единоборств.

Участниками фестиваля станут более 100 единоборцев из Челябинской, Курганской, Свердловской, Новосибирской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, республика Якутия и других регионов России.

На татами встретятся спортсмены-дзюдоисты с нарушением зрения, слуха, интеллекта 14 лет и старше, а также каратисты с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА), показательным видом станет тхэквондо ВТФ (ЛИН).

Фото предоставлено областной спортивной школой «Конас».