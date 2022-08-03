Челябинцев приглашают на «Оранжевый мяч»

В субботу, 13 августа, в Челябинское пройдет одно из традиционных всероссийских соревнований по уличному баскетболу – «Оранжевый мяч-2022».

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», центральной площадкой соревнований по баскетболу станет территория Дворца пионеров и школьников имени Крупской.

На Всероссийских массовых соревнованиях по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2022» будут определены победители и призеры в трех возрастных группах юноши и девушки до 16лет, юниоры и юниорки до 18 лет, а также мужчины и женщины 19 лет и старше.



По итогам соревнований победителям и призерам будут вручены кубки, медали и дипломы министерства спорта Российской Федерации.