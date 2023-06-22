Челябинцы смогут увидеть сильнейших дзюдоистов страны

Уже в эти выходные, 24 и 25 июня Челябинск примет Fonbet международные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин – этап профессиональных соревнований «Russian Judo Tour». Баталии развернутся на ледовой арене «Трактор». Челябинскую область будут представлять команда из 35 человек.

В столице Южного Урала выступят лучшие дзюдоисты России, а также представители дружественных государств: Беларуси, Армении, Азербайджана, Монголии и других стран. Соревнования проводятся в рамках «Российского профессионального тура» – проекта Федерации дзюдо России, стартовавшего в 2022 году и успевшего полюбиться как зрителям, так и спортсменам. Каждый этап – это настоящее спортивное шоу, главным, но не единственным элементом которого является красивая борьба на татами.

Как рассказали в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области, по предварительным данным, в Челябинск приедут спортсмены из 19 стран мира.

В составе сборной России – сильнейшие дзюдоисты: чемпион страны Алим Балкаров, обладатель «золота» Первенства России до 23 лет Шамсутдин Умаев, серебряные призеры кадетского Кубка Европы Мухамед Алоев, Исрапил Сагаипов и Сергей Богословских, победитель Кубка Европы Ибрагим Маргиев, золотой медалист Кубка России Санаа Буян-Херел, триумфатор I Игр стран СНГ Егор Сухопаров, серебряный призер юниорского Мира Давид Карапетян, а также Альберт Огузов и Арам Григорян, поднимавшиеся на верхние ступени пьедестала «Гран-при».

В женском турнире на татами выйдут чемпионка Европы Ирина Долгова, обладательница «бронзы» турнира «Большой шлем» Кристина Дудина, победительница Первенства мира среди юниоров Марина Воробьева, золотая медалистка Первенства России до 23 лет Стефания Власова, триумфатор юниорского Евро Лилия Нугаева, обладательницы «золота» турнира «Гран-при» в Гааге Антонина Шмелева.

В заявке сборной Челябинской области – 35 спортсменов: 25 мужчин и 10 женщин, среди них - бронзовый призер чемпионата страны Ирина Зуева, серебряный призер екатеринбургского «Большого шлема» Таисия Киреева, победительница прошлогоднего «домашнего» Russian judo Tour Анастасия Холодилина и другие.

Торжественное открытие состязаний запланировано на субботу, 24 июня, 16:30. В первый день мужчины выявят сильнейших в весах до 60, 66 и 73 кг, а женщины – до 63, 70, 78 кг и свыше 78 кг. В воскресенье, 25 июня, пройдут поединки в категориях до 81, 90, 100 кг и свыше 100 кг у мужчин, а также до 48 кг, 52 кг и 57 кг –у женщин. Каждый день предварительные встречи будут начинаться в 10:00 по местному времени, опережающему московское на два часа, а финальный блок – в 17:00.

Гостей турнира в столице Южного Урала ждет насыщенная программа в рамках проекта ФДР «Зритель». В перерывах между схватками в фойе арены «Трактор» можно будет: взять автографы у спортсменов, выиграть призы от партнеров и организаторов соревнований. Там же будет располагаться тематические фотозоны, зоны с активностями – гигантская дженга, интерактив сумо, аэрохоккей и другие игры. Болельщики смогут нарисовать плакат в поддержку своего любимого спортсмена, а также принять участие в мастер-классах по граффити и нарисовать совместную картину.