06.10.2023
Отдел УФСБ в Трехгорном: 70 лет на страже безопасности
06.10.2023
Челябинцы завоевали три «серебра» чемпионата России пауэрлифтингу
06.10.2023
В Челябинской области силовики встали на защиту леса от преступной вырубки
06.10.2023
В Челябинской области установили условия включения садов в границы населенного пункта
06.10.2023
На Митрофановском и Сухомесовском кладбищах Челябинска ремонтируют дороги
06.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 7 и 8 октября (18+)
Челябинцы завоевали три «серебра» чемпионата России пауэрлифтингу
13.06.2018
Самая сильная женщина России живет в Магнитогорске
17.07.2015
В Челябинске стартовал чемпионат Азии по пауэрлифтингу
10.02.2015
Чтобы «потягать железо», богатыри Уральского федерального округа спешат в Челябинск
10.05.2011
Спортсмен из Челябинской области завоевал второе место в чемпионате Европы по пауэрлифтингу
В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы
05.10.2023
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023