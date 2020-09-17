ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинск примет чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо

Спорт
Сегодня, 12:56
Размер текста

В Челябинске впервые после вынужденного перерыва состоится чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. Состязания пройдут 19-го сентября в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени заслуженного тренера России Александра Миллера.

За награды чемпионата УрФО и путевки на чемпионат России, который пройдет в Хабаровске с 7 по 11 ноября, поспорят сильнейшие спортсмены из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Начало предварительных поединков в ЦОП по дзюдо Челябинской области имени Миллера (улица Университетская набережная, 22 В) – в 10 часов, финального блока (поединки за «бронзу» и «золото») – в 17:00. Об этом сообщил пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени Миллера Валерий Китченко.

Он также отметил, что в день открытия чемпионата УрФО отметит 70-летний юбилей легендарный специалист дзюдо Александр Евгеньевич Миллер. Главный тренер сборной Челябинской области по дзюдо, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ, почётный гражданин города Челябинска. Главный инициатор создания и строительства первого в Российской Федерации Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области. 

Он является самым результативным тренером в бывшем Советском Союзе и России по достигнутым результатам и победам на чемпионатах страны, Европы, мира и Олимпийских игр. Ученики Миллера завоевали полный комплект олимпийских наград. Мансур Исаев добыл первое в истории южноуральского дзюдо «золото» (2012, Лондон). У Виталия Макарова – «серебро» (2004, Афины), у Юрия Степкина - "бронза" (2000, Сидней). Знаменитым наставником подготовлены 4 заслуженных мастера спорта России, 18 мастеров спорта международного класса, 43 мастера спорта СССР и России, обладатели 28 золотых медалей чемпионатов России, 14 чемпионов и призёров Европы, 7 чемпионов и призеров чемпионатов и первенств мира, чемпион и два призёра Олимпийских игр.

Фото: Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени Миллера

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Спорт
07.02.20 16:40
Челябинский дзюдоист станет лицом «Большого шлема-2020»
Спорт
10.12.19 14:19
В Челябинске в память о Герое России Евгении Родионове состоялся турнир по дзюдо
Спорт
28.10.19 12:13
Челябинский кадет везет домой «золото» открытого Кубка Европы по дзюдо
Спорт
16.10.19 10:05
Юные дзюдоисты Челябинской области завоевали 20 медалей на первенстве УрФО
09.09.20 11:15
Самые смелые представители уличной молодежной культуры покажут Челябинску свое мастерство
09.09.20 10:59
Южноуральская лекоатлетка завоевала первую медаль на чемпионате и первенстве России
08.09.20 17:29
Копейчанин завоевал «золото» чемпионата России по кикбоксингу
08.09.20 13:12
Южноуральские боксеры завоевали «бронзу» командного Кубка России
08.09.20 10:33
Сильнейшие легкоатлеты России разыграют в Челябинске первые комплекты наград чемпионата страны
07.09.20 08:52
На Таганае 144 смельчака пробежали ультрамарафон длиной 63 километра
04.09.20 16:34
Футболисты помогут собрать деньги на лечение пятилетнего мальчика из Еманжелинска
03.09.20 21:43
Алексей Текслер открыл первый матч челябинского «Трактора» в новом сезоне
03.09.20 10:42
Челябинск впервые примет чемпионат России по легкой атлетике
01.09.20 16:22
Магнитогорские мальчишки сразились за Кубок депутатов
Политика
Сегодня, 11:11
Выборы депутатов Заксобрания Челябинской области седьмого созыва признаны легитимными. Списки избранных
Культура
Сегодня, 14:24
О Юрии Шевчуке, воплощении мечты и переселении душ
Челябинск принимает третий международный кинофестиваль «Предчувствие»
Новости
Сегодня, 13:49
Общество
Суровые челябинские дорожники уложили асфальт вокруг не способного к движению автомобиля
Сегодня, 13:33
Экономика
ВТБ снижает ставку по «Ипотеке с господдержкой» до 6,1%
Сегодня, 13:29
Происшествия
Дело подельников экс-губернатора Юревича поступило в суд
Сегодня, 13:21
Общество
Жители Челябинска продолжают активно жаловаться на подтопления
Сегодня, 11:43
Происшествия
В Нагайбакском районе легковушка залетела под грузовик, водитель погиб на месте
Материалы рубрики
15.09.20 15:51
Спорт
Более 400 тысяч южноуральцев зарегистрировались на официальном сайте комплекса ГТО
10.09.20 13:23
Спорт
На Южном Урале выявили сильнейший танковый экипаж среди заводчан
09.09.20 13:49
Спорт
Южноуралец попал в рейтинг «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии»
09.09.20 11:15
Спорт
Самые смелые представители уличной молодежной культуры покажут Челябинску свое мастерство
09.09.20 10:59
Спорт
Южноуральская лекоатлетка завоевала первую медаль на чемпионате и первенстве России
Теги
Дзюдо
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика