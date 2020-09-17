Челябинск примет чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо

В Челябинске впервые после вынужденного перерыва состоится чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. Состязания пройдут 19-го сентября в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени заслуженного тренера России Александра Миллера.

За награды чемпионата УрФО и путевки на чемпионат России, который пройдет в Хабаровске с 7 по 11 ноября, поспорят сильнейшие спортсмены из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Начало предварительных поединков в ЦОП по дзюдо Челябинской области имени Миллера (улица Университетская набережная, 22 В) – в 10 часов, финального блока (поединки за «бронзу» и «золото») – в 17:00. Об этом сообщил пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени Миллера Валерий Китченко.

Он также отметил, что в день открытия чемпионата УрФО отметит 70-летний юбилей легендарный специалист дзюдо Александр Евгеньевич Миллер. Главный тренер сборной Челябинской области по дзюдо, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ, почётный гражданин города Челябинска. Главный инициатор создания и строительства первого в Российской Федерации Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.

Он является самым результативным тренером в бывшем Советском Союзе и России по достигнутым результатам и победам на чемпионатах страны, Европы, мира и Олимпийских игр. Ученики Миллера завоевали полный комплект олимпийских наград. Мансур Исаев добыл первое в истории южноуральского дзюдо «золото» (2012, Лондон). У Виталия Макарова – «серебро» (2004, Афины), у Юрия Степкина - "бронза" (2000, Сидней). Знаменитым наставником подготовлены 4 заслуженных мастера спорта России, 18 мастеров спорта международного класса, 43 мастера спорта СССР и России, обладатели 28 золотых медалей чемпионатов России, 14 чемпионов и призёров Европы, 7 чемпионов и призеров чемпионатов и первенств мира, чемпион и два призёра Олимпийских игр.

Фото: Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени Миллера