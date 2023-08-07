Челябинск впервые примет главный юниорский старт по спортивному ориентированию

В столице Южного Урала с седьмого по 10 августа состоится первенство России по спортивному ориентированию. Челябинск впервые примет главный российский юниорский старт. Соревнования, которые собрали почти 900 участников пройдут в северной части городского бора.

В регионально федерации спортивного ориентирования сообщили, что спортсмены (от 14 до 23 лет) будут соревноваться в трех видах дисциплин летнего ориентирования - на классической дистанции, в спринте с общего старта и эстафетах. Старты пройдут восьмого, девятого и 10 августа на стадионе «Инга» и на Площади науки.

Торжественное открытие первенства России и награждение по двум соревновательным дням пройдет в рамках городского спортивного праздника в среду, девятого августа на площади перед Южно-Уральским государственным университетом (начало в 17.00).

В составе команды Челябинской области выступят победители и призер чемпионатов и первенств России, студенческих чемпионатов страны. На состязаниях в Челябинске выступят победитель и призер первенств мира и Европы Артемий Дорма, победители и призеры первенств и чемпионатов России Даниил Сорокин, Данил Быков, Алексей Коровин, Любовь Патракова, Ольга Евтюхова, Екатерина Бахтерева, Ксения Пензина и другие спортсмены.

Отметим, что на прошлой неделе в Кыштыме завершился Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. В активе южноуральских спортсменов по всем возрастным группам шесть золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград.

Расписание первенства России в Челябинске: