Челябинск вспомнит легендарного Григория Веричева
Спорт
Сегодня, 12:23

Челябинск в 13-й раз примет всероссийские соревнования по дзюдо памяти легендарного спортсмена Григория Веричева на призы общества «Динамо», за которое он выступал всю свою спортивную карьеру.

Традиционный турнир среди юниоров и юниорок до 23-х лет (1998-2002 годов рождения) состоится в южноуральской столице 21-22-го декабря. В нем примут участие свыше двухсот молодых дзюдоистов со всей страны.

Состязания являются отборочными на первенство страны среди юниоров и юниорок 2020-го года. Победителям будет присвоено звание «Мастер спорта России».

Как рассказал пресс-атташе учебного центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко, союз ветеранов самбо и дзюдо имени Хариса Юсупова в девятый раз учредил специальный приз турнира - кубок Григория Веричева. Он будет вручен победителю состязаний в тяжелом весе, в котором блистал Григорий Владимирович. Еще один приз учрежден челябинской региональной организацией общества «Динамо» в номинации «За лучшую технику».

В прошлом году на счету дзюдоистов Челябинской области, в острой конкуренции с очень сильными соперниками, оказалось 14 медалей, в том числе четыре золотых, серебряная и девять бронзовых.

СПРАВКА

Григорий Владимирович Веричев (4 апреля 1957 года - 25 мая 2006 года). Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России. Родился в Кунгуре (Пермский край). Воспитанник заслуженного тренера СССР и РСФСР Хариса Юсупова. Бронзовый призер Олимпийских игр (1988). Чемпион мира (1987). Обладатель Кубка мира (1984, 1986). Победитель Межконтинентального Кубка (1986) в составе сборной Европы. Чемпион Европы (1981, 1985, 1987, 1988). Победитель командного чемпионата Европы (1985). Чемпион мира среди студентов (1982). Чемпион мира среди полицейских (1992). Победитель Игр Доброй воли (1986). Победитель турнира «Дружба» (1984). Победитель 33-х международных турниров класса «А». Девятикратный чемпион СССР. За свою спортивную карьеру участвовал в 187 турнирах, провел более 800 схваток и выиграл 161 медаль различного достоинства. Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть». Похоронен на Митрофановском кладбище Челябинска.

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