В Челябинске продолжается турнир памяти Веричева

В Челябинске продолжаются международные соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева - этап Russian judo Tour. В копилке южноуральских борцов есть первые медали.

В первый день соревнований золотую медаль в копилку сборной команды Челябинской области завоевала Анастасия Холодилина.

«Эмоций пока никаких, так как этот год прошел тяжело. Не было никаких медалей. Как говорится, палка стреляет раз в год, нужно было брать золото, тем более в родном доме», - рассказала после победы Анастасия Холодилина.

Бронзовые медали соревнований завоевали Таисия Киреева, Алевтина Гаитова, Иван Сырцев и Алексей Собянин. В шаге от высшей ступени пьедестала остановилась Дина Гизатулина.

Добавим, в торжественной церемонии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. Глава региона вручил наградные знаки южноуральским спортсменам – «Заслуженный мастер спорта России» получил Денис Ярцев, а Сабина Гилязова получила знак «Мастер спорта международного класса».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в этом году турнир проходит в статусе пятого этапа Russian judo Tour. Предыдущие четыре тура состоялись в Санкт-Петербурге, Красноярске, Майкопе и Екатеринбурге. В Челябинск приехали ведущие дзюдоисты России, Таджикистана, Узбекистана, Республики Беларусь, Монголии, Индии и Израиля.