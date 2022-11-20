20.11.2022
Котова не указ коммунальщикам
20.11.2022
В Челябинске продолжается турнир памяти Веричева
20.11.2022
СК подключился к проверке причин пожара в Челябинске, который унес жизни трех человек
20.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 ноября (18+)
20.11.2022
Житель Троицка запугивал и грабил екатеринбуржцев
19.11.2022
В Челябинске из-за горящего дивана погибли три человека
В Челябинске продолжается турнир памяти Веричева
18.12.2019
Челябинск вспомнит легендарного Григория Веричева
18.12.2018
В Челябинске пройдут традиционные Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева
19.12.2017
Дзюдоисты из Челябинской области завоевали 17 наград Всероссийского мемориала памяти Григория Веричева
16.12.2016
В Челябинске состоятся десятые Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022