17.07.2023
Челябинска завоевала «серебро» всероссийских стартов по боксу
17.07.2023
«Слона» и «Сковородку» Магнитогорска включат в перечень выявленных объектов культурного наследия
17.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 июля (18+)
16.07.2023
В ДТП в Сосновском районе пострадали водители двух иномарок
15.07.2023
В Челябинске впервые состоится событие в digital-индустрии от ассоциации IT-компаний области
14.07.2023
«Пламя Аркаима» объединит кочевников от скифов до казахов
Челябинска завоевала «серебро» всероссийских стартов по боксу
20.06.2023
Челябинский боксер выиграл Кубок на Волге
05.04.2023
Чемпион мира по боксу среди молодежи провел зарядку для школьников Луганска
12.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
27.09.2017
Юный боксер из Челябинска завоевал "золото" на первенстве Европы
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023