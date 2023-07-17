Челябинска завоевала «серебро» всероссийских стартов по боксу

Челябинская спортсменка Светлана Стахеева завоевала серебряную медаль всероссийских стартов по боксу.

На соревнованиях физкультурно-спортивного общества «Спартак» в Тобольске воспитанница спортшколы «Буревестник» по итогам трех раундов уступила лишь сопернице из Московской области.

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, Светлана Стахеева выступала в весовой категории 46-48 килограммов.