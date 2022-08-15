Челябинская область запустила сервис по карте болельщика

Челябинская область подключилась к сервису подтверждения личности для выдачи Карты болельщика.

Как сообщает пресс-служба Минцифрыы РФ, порядка 50 регионов страны запустили сервис для выдачи Карты болельщика в МФЦ.

«На днях к сервису подтверждения личности подключилась Челябинская область: соответствующая услуга предоставляется в 58 отделениях МФЦ региона», - сообщили в министерстве.

Карта болельщика оформляется для покупки билета на спортивные соревнования или абонемента (ранее она называлась «Паспортом болельщика» или Fan ID). Она выпускается в электронном виде: после оформления она будет доступна в личном кабинете Госуслуг.

Карту нужно оформлять отдельно на каждого человека, в том числе на детей до 14 лет. Ее получили уже почти 170 тысяч человек.

Сейчас оформить Карту с нуля можно в пяти регионах страны, а подтвердить личность после подачи заявления на Госуслугах – в 12 субъектах:

Воронежская область

Краснодарский край

Москва

Московская область

Нижегородская область

Оренбургская область

Ростовская область

Самарская область

Санкт-Петербург

Свердловская область

Челябинская область

Чеченская Республика

Для обслуживания по услуге Карты болельщика работают более девяти тысяч окон МФЦ.

Остальные субъекты будут подключаться по мере обеспечения технической возможности в многофункциональных центрах.

Полный список МФЦ для оформления Карты болельщика можно найти на портале Госуслуг.