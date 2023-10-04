Челябинские спортсменки завоевали три золотые медали Кубка России по шорт-треку

Воспитанницы челябинской спортшколы олимпийского резерва по конькобежному спорту имени Лидии Скобликовой стали чемпионками Кубка России по шорт-треку, первый этап которого завершился в Коломне.

Челябинские спортсменки завоевали на всероссийских соревнованиях три золотые медали. Екатерина Алдошкина (Ефременкова) стала первой дважды - на дистанциях 1000 и 1500 метров.

В командной гонке на 3000 метров наши девушки также стали лучшими. Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, в составе команды выступали Екатерина Алдошкина, Юлия Береснева, Анна Матвеева и Мария Труханова.