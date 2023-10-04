04.10.2023
На Таганае снова зацвела брусника
04.10.2023
По фактам получения травм детьми в Челябинской области СК проводит проверки
03.10.2023
В Челябинской области снизилась заболеваемость коронавирусом
03.10.2023
Призывников-срочников не будут направлять в зону боевых действий
03.10.2023
Шойгу: В Генштабе планов по дополнительной мобилизации нет
03.10.2023
Ветеран челябинского СОБР передал гуманитарную помощь участникам СВО
Челябинские спортсменки завоевали три золотые медали Кубка России по шорт-треку
28.09.2023
Челябинские конькобежцы привезли из Минска «золото» и серебро»
15.03.2023
Челябинск примет всероссийские соревнования среди студентов по конькобежному спорту
25.02.2020
Юный челябинский конькобежец завоевал титул чемпиона мира
18.11.2019
Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина завоевала две медали на Кубке мира
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023