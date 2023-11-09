Челябинские теннисисты взяли два «золото» и «серебро» летних Игр паралимпийцев

Теннисисты спортивной школы адаптивных видов спорта Челябинска завоевали две золотые и одну серебряную медали в летних Играх паралимпийцев.

Открытые всероссийские соревнования «Мы вместе. Спорт» по настольному теннису (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) проходят с четвертого по девятое ноября в городе Алексин Тульской области.

Челябинка Ирина Воронина дважды стала чемпионкой, завоевав «золото» в личном и парном разрядах. Дмитрий Сафронов – серебряный призер в личном зачете.

Обоих спортсменов тренирует Виталий Поздин, рассказали в пресс-службе мэрии.