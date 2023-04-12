Челябинский боец Денис Лаврентьев проведет бой против экс-чемпиона Bellator

Российская звезда лиги RCC в легчайшем весе Денис Лаврентьев (12-3) проведёт бой против экс-чемпиона Bellator Эдуардо Дантаса (23-7). Челябинского бойца ждёт трёхраундовый поединок, который станет третьим по значимости в Турнире RCC 15, который проводится при поддержке Русской медной компании.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, Дантас не просто чемпион Bellator: во второй лиге мира он семь раз дрался за титул и пять раз выигрывал. Авторитетный сайт ММА-аналитики ставит его на 126-ю позицию в рейтинге сильнейших бойцов мира в дивизионе до 61 кг.

Лаврентьев в мировом рейтинге уступает на десять позиций и в принципе находится в безвыходном положении. С 2019 года Денис ни разу не проигрывал и вышел на серию из шести побед, но внезапно споткнулся в поединке против Рахима Мидаева, уступив нокаутом в первом раунде. Сейчас для Дениса нет ни одного возможного исхода, кроме победы.

Турнир RCC 15 состоится 13 мая в Екатеринбурге на многотысячной арене КРК «Уралец». В главном поединке вечера в клетке сойдутся Иван Штырков и Виктор Немков.

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