Челябинский ориентировщик стал пятикратным чемпионом России
Спорт
Сегодня, 11:22

Воспитанник челябинской областной детско-юношеской спортивной школы Артемий Дорма выиграл пятое «золото» первенства страны по лыжному ориентированию в Златоусте.

Победитель и призер первенств мира и Европы, наставником которого является Ольга Кучина, стал лучшим на удлиненной дистанции в 15 километров с 34-мя контрольными пунктами.

Другая южноуральская спортсменка Алиса Рахманкулова, которую тренирует Михаил Жуков (ОДЮСШ), завоевала «серебро» в группе девушек 14-15 лет.

Старты первенства, чемпионата, Кубка страны и Всероссийских соревнований в Златоусте продлятся до 21-го декабря. Спортсменов ждут удлиненные, спринтерские, классическая гонки и эстафеты.

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