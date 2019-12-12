Челябинский ориентировщик стал пятикратным чемпионом России

Воспитанник челябинской областной детско-юношеской спортивной школы Артемий Дорма выиграл пятое «золото» первенства страны по лыжному ориентированию в Златоусте.

Победитель и призер первенств мира и Европы, наставником которого является Ольга Кучина, стал лучшим на удлиненной дистанции в 15 километров с 34-мя контрольными пунктами.

Другая южноуральская спортсменка Алиса Рахманкулова, которую тренирует Михаил Жуков (ОДЮСШ), завоевала «серебро» в группе девушек 14-15 лет.

Старты первенства, чемпионата, Кубка страны и Всероссийских соревнований в Златоусте продлятся до 21-го декабря. Спортсменов ждут удлиненные, спринтерские, классическая гонки и эстафеты.