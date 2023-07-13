Чемпионат России по спортивному ориентированию впервые пройдет в Челябинске

Впервые на территории Челябинска пройдут старты лучших юниоров России в дисциплинах летнего ориентирования. Главные российские старты по спортивному ориентированию пройдут на территории города с 7 по 10 августа и соберут почти 1000 участников от 14 до 24 лет.

По словам организаторов – руководителей регионального Минспорта, федеральной и областной Федераций спортивного ориентирования соревнования пройдут в черте города – в Челябинском городском бору и парке Гагарина. Состязания пройдут в трех видах программы: 8 августа – классическая дистанция, 9-го – спринт с общего старта, 10-го – эстафеты.

Старт классической дистанции будет организован на стадионе «Инга», финиш – на площади Науки около главного корпуса ЮУрГУ. Здесь же пройдут старт и финиш в спринте и эстафетах. Площадь Науки также станет местом открытия, закрытия соревнований и площадкой для проведения церемоний награждения. ЮУрГУ примет активное участие в организации этого масштабного и значимого старта.

«Первенство России - это крупное событие федерального масштаба, и площадка около ЮУрГУ – это довольно большая зона и точка входа в наш Парк Гагарина и городской бор. Хорошая локация для проведения таких соревнований. Уверен, что и наши студенты, которые являются одними из сильнейших в стране также поборются за медали. А сами старты российских юниоров, уверен, привлекут еще большее внимание к нашему вузу», - подчеркнул ректора ЮУрГУ Александр Вагнер.

Отметим, что студенты ЮУрГУ традиционно становятся победителями и призерами студенческих чемпионатов страны, первенств и чемпионатов России. Среди них – победитель и призер первенств мира и Европы, чемпионата мира среди студентов, чемпионата России Артемий Дорма, победители и призеры первенств и чемпионатов России Даниил Сорокин, Данил Быков, Алексей Коровин, Любовь Патракова, Ольга Евтюхова, Екатерина Бахтерева, Ксения Пензина и другие спортсмены.

Среди участников первенства страны в столице Южного Урала ориентировщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Омской, Томской, Тульской, Самарской областей, Хабаровского и Красноярского края, Читы и других территорий России. Всего на старт выйдет порядка тысячи участников.