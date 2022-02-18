«Динамо-Уралочка» проведет матч ватерпольной Евролиги в Челябинске

Место проведения матча ватерпольной Евролиги клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста (Челябинская область) и итальянской команды «Плебисцито Падуя» перенесен. Ответная игра ¼ финала состоится в Челябинске.

«Динамо-Уралочка» из Златоуста будет принимать итальянский клуб «Плебисцито Падуя» в областном центре в бассейне «Строитель». Сейчас уже начались подготовительные работы по организации матча международного уровня по всем регламентам Европейской федерации водных видов спорта (ЛЕН).

Бассейн «Строитель» имеет большой опыт проведения подобных соревнований, здесь проходили ватерпольное первенство Европы и финал Мировой Лиги, а также традиционный Кубок Губернатора Челябинской области.

Матч «Динамо-Уралочка» - «Плебисцито Падуя» состоится 26 февраля в 15-30. Вход для зрителей свободный при наличии действующего QR-кода о вакцинации против COVID-19 или о перенесенной в течение последних 6 месяцев новой коронавирусной инфекции.

А первую четвертьфинальную игру ватерполистки «Уралочки» проведут на поле соперниц, 20 февраля в Италии. По итогам двух встреч победитель выйдет в «Финал четырех» Кубка Европейских чемпионов.