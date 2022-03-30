«Динамо-Уралочка» сразится за ватерпольный Кубок Евразии

«Динамо-Уралочка» из Златоуста (Челябинской области) сразится за ватерпольный Кубок Евразии.

Две лучшие российские женские ватерпольные команды разыграют между собой Кубок Евразии. Этот приз был учрежден после того, как «Динамо-Уралочка» Златоуста и «Кинеф» из Киришей были исключены из «Финала четырех» Кубка Европейских чемпионов по водному поло. Обе команды прошли все отборочные этапы, по спортивному принципу отобрались в главный турнир Европы и имели отличные шансы на победу, но были отстранены по политическим причинам.

Матч за Кубок Евразии состоится в Киришах третьего апреля. Дата выбрана не случайно – именно в этот день пройдет Финал Евролиги, где должны были играть россиянки.