«Динамо-Уралочка» возглавила турнирную таблицу чемпионата России

Пять матчей из пяти выиграла команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста (Челябинская область) в первом туре чемпионата России по водному поло.

Турнир проходил в Центре Олимпийской подготовки «Уралочка» в Златоусте и завершился максимальным результатом первой команды города.

Наиболее интересными получились игра с волгоградским «Спартаком», которую ватерполистки Златоуста в упорной борьбе выиграли - 10:8 и матч против «Буревестника» из Нижнего Новгорода.

Нижегородские ватерполистки постарались дать бой «Уралочке», но хватило их только на первую половину встречи. Игроки и тренеры Златоуста внесли коррективы и после равной борьбы в начале игры стали доминировать все оставшееся время. Разница в счёте только росла, Михаил Накоряков дал себя проявить и молодым ватерполисткам. Те не подвели. Итог матча - 19-8.

Вторая команда «Уралочки» после трех поражений на старте тура смогла собраться и выдала серию из двух побед. Наши молодые ватерполистки обыграли клуб из Казахстана «Айша-Биби» 16:10 и сильную «Югру» из Ханты-Мансийска 13:11.

По итогам первого тура «Динамо-Уралочка» возглавила турнирную таблицу чемпионата, вторая команда Златоуста – на четвертом месте.