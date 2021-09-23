23.09.2021
На Южном Урале стартовала традиционная Универсиада вузов
23.09.2021
В Челябинской области продолжает расти число классов, закрываемых на карантин
23.09.2021
В Челябинской области вновь пошел рост заболеваемости ковидом
23.09.2021
В Челябинске полуторагодовалый малыш умер, предположительно глотнув ацетона
23.09.2021
Челябинский театр кукол собирает мусор для экологической «Русалочки»
23.09.2021
На территориях присутствия РМК очистят берега семи водоёмов
Для ХК «Металлург» также сделали послабление по числу зрителей, но на игры пустят лишь с QR-кодом
23.09.2021
В Челябинской области продолжает расти число классов, закрываемых на карантин
23.09.2021
В Челябинской области вновь пошел рост заболеваемости ковидом
23.09.2021
Студенты ЮУрГУ в течение месяца будут слушать лекции дистанционно
22.09.2021
В Челябинской области на четверть выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской
22.09.2021
Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков
21.09.2021
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021
Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
20.09.2021
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021