Для ХК «Металлург» также сделали послабление по числу зрителей, но на игры пустят лишь с QR-кодом

Домашние матчи хоккейного клуба «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) теперь смогут посещать до трех тысяч зрителей. Решение принято по согласованию с Роспотребнадзором РФ на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, на сегодня в связи с неблагополучной ситуацией по ковиду в области разрешено проводить массовые мероприятия с числом участников только до одной тысячи человек. На днях оперативный штаб разрешил увеличить численность зрителей на домашних матчах «Трактора» (Челябинск) в три раза. Но всем им придется предъявлять на входе действующий QR -код.

«Домашние матчи «Металлурга» по билетам смогут посещать до трех тысяч зрителей при наличии QR-кода для вакцинированных и переболевших коронавирусом», - сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Начиная с 25 сентября при посещении домашних матчей «Металлурга» по билетам зрителям необходимо будет предоставлять QR-код вакцинации от COVID-19 или паспорт вакцинации, или справку из медицинского учреждения (переболевшие не позднее шести месяцев, привитые и т.д.), а также документ, удостоверяющий личность (паспорт или водительское удостоверение).

По данным Роспотребнадзора, эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в области сохраняется неблагополучной. В течение предыдущих двух дней отмечается рост заболеваемости ковидом. С начала пандемии переболело коронавирусом более 95 тысяч южноуральцев. Продолжают борьбу с опасной инфекцией более девяти тысяч жителей. Ковид оборвал жизни более 4,5 тысячи человек.